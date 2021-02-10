Son düzlükte can pazarı! Jokey'den arkadaşına hayat kurtaran müdahale

Yeşiloba Hipodromu'nda 6 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilen 10'uncu koşuda son düzlükte birbirlerine takılan atlar düştü. İzleyicilerin yüreklerini ağızlarına getiren kazada İngiliz safkanlardan Damaris'e binen apranti (Jokey çırağı) Harun Çanakçı ile onun hemen arkasından gelen Kuanpo isimli safkana binen apranti Vedat Abiş ve virajı en geride dönen Beykoz isimli atın jokeyi Hışman Çizik, kumda yuvarlandı.

YERDE HAREKETSİZ KALDI

Hışman Çizik ve Vedat Abiş kazanın ardından ayağa kalkarken, Harun Çanakçı ise yerde hareketsiz kaldı. Çizik ve Abiş, Çanakçı'nın yardımına koştu. Çizik, dili boğazına kaçan Çanakçı'ya müdahale etti. Çizik, büyük bir soğukkanlılıkla sağlık görevlileri gelene kadar arkadaşının boğazına kaçan dilini çıkardı. Gelen ambulansla bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Çanakçı, 3 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

BAŞARILI JOKEY OLAY ANINI ANLATTI: YERDE TİTRİYORDU

2015 yılında Apranti Eğitim Merkezi'nden mezun olduktan sonra at binmeye başlayan ve bugüne kadar 5 bin 863 yarışta 736 birincilik elde ederek başarılı jokeyler arasına ismini yazdıran Hışman Çizik, apranti Harun Çanakçı'yı kurtardığı anı anlattı. Sağlık durumu iyi olan Çanakçı'yı hastanede ilk ziyaret eden Çizik, hayatını kurtardığı arkadaşına sarılıp, gözyaşı döktü. Çizik, "Kaza sonrası Harun'u yerde görünce fırladım yanına, titriyordu. Ağzına kum dolmuştu ve dili boğazına kaçmıştı. Dilini zor da olsa çıkarttım. Bilinçsizdi ve dilini istemsizce ısırdı. Zor da olsa hemen ağzını açarak dilini tekrar içeri soktum ve o an nefes almaya başladı. Allah onu sevdiklerine bağışladı" dedi.

CEZA ALDIĞI KURULA TEŞEKKÜRLE DÖNDÜ

Jokey Hışman Çizik, önceki yarış günlerinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle cezalandırıldığı Komiserler Kurulu'na çağrıldı. Komiserler Kurulu yetkilileri, Çizik'e, müdahale edip arkadaşının hayatını kurtardığı için teşekkür etti.

'HIŞMAN ÇİZİK, FAİR PLAY ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLMELİ'

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda geçen hafta cumartesi günü son düzlükte birbirlerine takılan atların düştüğü kaza anına şahit olan Fanatik Gazetesi Hipodrom Yazarı Ercan Fırtına, yerde hareketsiz kalan apranti Harun Çanakçı'ya müdahale ederek boğazına kaçan dilini çıkarıp, hayatını kurtaran jokey Hışman Çizik'in yılın Fair Play ödülüne aday gösterilmesi gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN KAHRAMANI OLDU

Jokey Hışman Çizik'in örnek bir davranış sergilediğini belirten Ercan Fırtına, "Başta futbol olmak üzere tüm spor dallarında olduğu gibi sıklıkla olmasa da maalesef böyle talihsiz olaylara denk gelebiliyoruz. Bunlardan biri de Yeşiloba Hipodromu'nda yaşandı. Günün son koşusunda 3 atımız ortada bir neden yokken nasıl olduğunu da anlamadık, birbirine takılarak düştü. 40 yılda bir olacak bir olay. Bu kazada jokeylerden birinin o an içerisinde dilini yutması ve hayati tehlikesinin bulunmasından dolayı diğer düşen jokeylerden Hişman Çizik belki de bir insanlık görevi yaptı ama aslında tüm Türkiye'nin kahramanı oldu. Tam bir fair play davranışı gösterdi. Ben buradan tüm spor komitelerine seslenmek istiyorum. Hişman Çizik'in yılın fair play ödülüne aday olarak gösterilmesini şahsım ve tüm yarışseverler adına rica ediyorum. Bunu gerçekten hak etti" diye konuştu.

HASTANE ODASINDA ÇANAKÇI'NIN YANI BAŞINDAYDI

Olayın hemen ardından Jokey Hişman Çizik'i, hastanede odasında Harun Çanakçı'nın yanı başında gördüğünü anlatan Ercan Fırtına, "Böyle bir anı ölümsüzleştirdik. Bir tarafta düşen, dili boğazına kaçan apranti ve diğer tarafta onu kurtaran bir jokey vardı. Kahramanı ile birlikte resmedince olayın daha değerli bir hale geldiğini düşünüyorum ve Hişman'ı tekrar canı gönülden kutluyorum" dedi.