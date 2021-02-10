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Bahçeli, kurultayda genel başkanlığa yeniden aday

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP MYK'da 18 Mart 2021'de yapılması kararlaştırılan kurultayda MHP Genel Başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı.
 10 Şubat 2021 16:30
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Bahçeli, kurultayda genel başkanlığa yeniden aday

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 18 Mart'ta yapılacak 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden aday olduğunu bildirdi.

Bahçeli, Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin kurulları müşterek toplantısı sonrasında, parti kurmaylarına yönelik kısa bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, kurultay sürecine değinen Bahçeli, "Eğer uygun bulursanız, davaya hizmetimin devamını arzular iseniz 18 Mart'ta yapılacak kurultayda genel başkan olarak adayım arkadaşlar." ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin açıklaması alkışlarla karşılandı.
Anadolu Ajansı
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