Samanyolu TV'nin 2018'den beri aranan teknik sorumlusu yakalandı
|10 Şubat 2021 16:38
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FETÖ\PDY Silahlı Terör Örgütü'ne ait Samanyolu TV'nin 2018 yılından beri aranan teknik sorumlusu, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul ilince "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 2018 yılından bu yana aranan, örgüte müzahir Samanyolu Televizyonunda teknik sorumlu olan 'ByLock' kullanıcısı L.Ö. isimli şahıs 8 Şubat günü Konyaaltı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan yakalanan L.Ö., hakkında yapılan işlemlerin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.
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