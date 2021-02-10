Kadıköy'deki Boğaziçi eylemlerinde polis aracına zarar veren kişi tutuklandı
|10 Şubat 2021 16:54
|+Aa- Yazdır
Kadıköy'de, Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösteriler sırasında polis araçlarına tekme atarak zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla 2 Şubat'ta Kadıköy'de gerçekleştirilen yasa dışı gösteriler sırasında gözaltına alınan üniversite öğrencisi şüpheli H.K.H. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Burada savcılığa çıkarılan şüpheli H.K.H, ifadesinin alınmasının ardından "kamu malına zarar verme", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliğinde sorgusu yapılan şüpheli H.K.H, suçsuz oluğunu savunarak, olay günü polis araçlarına zarar veren kişinin kendisi olmadığını iddia etti.
Sulh Ceza Hakimliği, emniyet ekiplerine ait araçları tekmelemek suretiyle zarar verdiğine ilişkin dosya içerisinde video ve fotoğraf görüntüleri bulunduğunu gerekçesiyle şüpheli H.K.H'nın "kamu malına zarar verme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
- Olayın geçmişi
Şüpheli H.K.H, HDP'nin çağrısıyla 4 Şubat'ta Kadıköy'de gerçekleştirilen izinsiz gösteri nedeniyle gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından götürüldüğü Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklama istemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Şüpheli H.K.K, Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla 2 Şubat'ta Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı eyleme katılarak polis aracına zarar verdiğinin ortaya çıkması üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Berhan Şimşek 'militan' sözleri için savcılıkta ifade verdi
10 Şubat 2021 17:46
|İlker Başbuğ 'darbe iması' soruşturmasında ifade verdi
10 Şubat 2021 16:58
|Üniversiteler ile ilgili sözleri tepki çekmişti, dava açıldı
09 Şubat 2021 15:53
|FETÖ şirketlerine kayyum kararlarının devamına hükmedildi
08 Şubat 2021 21:29
|Tutuklanan öğrenci Beyza Buldağ'ın ifadesi ortaya çıktı
08 Şubat 2021 19:29
|Görüntüler büyük tepki çekmişti... 'Yastık' silah olarak kabul edildi
08 Şubat 2021 17:58
|Kayalıktan düşerek karnındaki bebeğiyle ölen kadının eşine iddianame
08 Şubat 2021 15:55
|İzmir'de gözaltına alınan 26 eylemci serbest bırakıldı
07 Şubat 2021 15:25
|Özdağ'a saldırı soruşturması tamamlandı
06 Şubat 2021 09:43
|Deniz Kuvvetleri'ndeki kritik projelerin bilgilerini sızdıran 4 kişi tutuklandı
05 Şubat 2021 19:37