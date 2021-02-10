Antalya'da FETÖ operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.
|10 Şubat 2021 17:09
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Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik 1-7 Şubat tarihlerinde yürütülen çalışmalar neticesinde, aralarında "terör örgütüne üye olmak" suçu kapsamında aranan bir firari ve "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "tehdit" suçları kapsamında aranan bir şüphelinin de bulunduğu 11 kişi yakalandı.
Şüphelilerin 3'ü ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 5'i soruşturmalarının yürütüldüğü kentlere gönderildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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