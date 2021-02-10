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Motorine pompa fiyatlarına yansımayacak zam

EPGİS, akaryakıt ürünleri fiyatlarında artış yaşandığını açıkladı.
 10 Şubat 2021 17:22
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Motorine pompa fiyatlarına yansımayacak zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt ürünleri fiyatlarında artış yapıldığını açıkladı.

Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 11 Şubat 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 16 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacak.
Memurlar.Net
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