Motorine pompa fiyatlarına yansımayacak zam
EPGİS, akaryakıt ürünleri fiyatlarında artış yaşandığını açıkladı.
|10 Şubat 2021 17:22
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt ürünleri fiyatlarında artış yapıldığını açıkladı.
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 11 Şubat 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 16 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacak.
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV DüzenlemesiEPGİS #MaskeniTak 😷 (@trepgis) February 10, 2021
11/02/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 16 KRŞ/LT
Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
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