Fuat Oktay: KKTC'yi yalnız bırakmamızı kimse beklemesin
|10 Şubat 2021 17:27
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz Kıbrıs konusunda çözüm iradesinin yanında, haksızlığın karşısındayız. Türk tarafı adil, kalıcı çözümden yana." dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) çalışma ziyaretinde bulunan Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Oktay, "Anavatan ve garantör ülke olarak, hak ve hukuk mücadelesinde Kıbrıs Türk halkını desteklemeyi, üzerimize düşeni yapmayı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz. Maraş konusunda KKTC hükümetine tam destek verdik. Bundan sonra da desteğimizi her şartta devam ettireceğiz. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı ile hükümetin ortak çalışma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Biz Kıbrıs konusunda çözüm iradesinin yanında, çözümsüzlüğün, belirsizliğin ve haksızlığın karşısındayız. Türk tarafı her zaman Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yana olmuştur." vurgusunda bulundu.
- "KKTC'yi yalnız bırakmamızı kimse beklemesin"
Oktay, artık gerçeklerle yüzleşme vaktinin geldiğini belirterek, "KKTC'yi yalnız bırakmamızı kimse beklemesin. Ada'da rüştünü kanıtlamış iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet vardır." diye konuştu.
Artık zamanın ve toplumun ruhundan uzak bir şekilde, federasyon temelinde müzakere etmenin Kıbrıs halkına zaman kaybettirmekten başka bir şeye yaramayacağının altını çizen Oktay, "İki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu yoktur, bu konuda netiz. Çözüm için egemen eşitliğe dayanan, iki devletli çözüm müzakere edilmelidir." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İBB Meclisi, sosyal konutların kiralama ve satışı için İmamoğlu'na yetki vermedi
10 Şubat 2021 17:17
|CHP'li Öztrak: İş aramaktan vazgeçenlerin sayısı işsizleri geçti
10 Şubat 2021 17:06
|TBMM Genel Kurulu'nda 'Milli Uzay Programı' tartışması
10 Şubat 2021 16:46
|Bahçeli, kurultayda genel başkanlığa yeniden aday
10 Şubat 2021 16:30
|CHP'li 17 milletvekili: İstifa etmedik
10 Şubat 2021 15:46
|CHP'den 329 kişi istifa etti, İnce'ye destek verdi
10 Şubat 2021 15:31
|MHP, Berberoğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılsın diyecek
10 Şubat 2021 15:23
|'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız'
10 Şubat 2021 15:02
|Türkiye'den dev Çin hamlesi! İşte 10 maddelik plan
10 Şubat 2021 14:32
|Bakan Soylu: Uyuşturucuya bu yıl kalıcı bir darbe vurmak gerekir
10 Şubat 2021 14:04