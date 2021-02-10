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ÜAK'tan doçentlik başvurularına ilişkin açıklama

ÜAK, 2021 yılı Ocak Dönemi Doçentlik başvurularının 20 Şubat ila 26 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacağını açıkladı.
 10 Şubat 2021 17:50
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ÜAK'tan doçentlik başvurularına ilişkin açıklama

2021 OCAK DÖNEMİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURU

2021 Ocak Dönemi Doçentlik Başvuruları 20 Şubat 2021 günü başlayıp 26 Şubat 2021 günü mesai saati bitiminde (17.30) sona erecektir.

Başvuruya ilişkin Bilgi ve Belgelere Ulaşmak ve Başvuru İşlemini Yapmak için 2021 Ocak Dönemine ait "2021 Ocak Dönemi Doçentlik Başvuru İşlemleri" menüsünü inceleyiniz.
Memurlar.Net
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