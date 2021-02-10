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MEB, unvan değişikliğine başvuru süresini uzattı

Milli Eğitim Bakanlığı, unvan değişikliği sınavına başvuru süresini 11.02.2021 tarih saat 17:00'ye kadar uzattı
 10 Şubat 2021 17:52
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MEB, unvan değişikliğine başvuru süresini uzattı

Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Yönelik Unvan Değişikliği e-Sınavına İlişkin Duyuru

Unvan Değişikliği e-sınav sürecine ilişkin 04.02.2021-09.02.2021 tarihleri arasında saat 23:59'a kadar alınan ek başvurulara dair süre 11.02.2021 saat 17:00'ye kadar uzatılmış, 10.02.2021-11.02.2021 saat 23:59'a kadar belirlenen sınav ücretinin yatırılma süresi ise 12.02.2021-15.02.2021 saat 17:00 olarak belirlenmiştir.

Memurlar.Net
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