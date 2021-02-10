Bitlis merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 9 gözaltı

Bitlis merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucu "terör örgütüne üye oldukları" tespit edilen 9 şüphelinin yakalanması için dün, Bitlis merkez, Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçeleri ile İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda C.İ, Ş.Ç, A.Y, T.B, L.B, E.Y, H.T, M.P. ve Ş.T. yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel doküman, kitap ve dijital materyaller ele geçirildi.