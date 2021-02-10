1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Boğaziçi misafirhanemiz' videosu polisle ilişkili çıkmadı

İstanbul Valiliği, polise hakaret içeren ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülere ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Söz konusu kişinin "dizi" platosunda dezenfektan görevlisi ve "figüran" olarak çalıştığı ortaya çıktı
 10 Şubat 2021 18:28
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul Valiliği, polise hakaret içeren ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülere ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce; bazı sosyal medya hesapları ve basın-yayın kuruluşlarında yer alan 'Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor' ve 'Polisten Boğaziçi misafirhanemiz videosu' başlığıyla paylaşılan video görüntüleriyle ilgili olarak yapılan incelemelerde; bahse konu görüntüleri çeken ve sosyal medya hesabında paylaştığı tespit edilen (M.D.) isimli şüpheli şahıs, bugün Sultangazi ilçemizde yakalanmıştır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli şahsın Ümraniye ilçemizdeki bir dizi film platosunda, dezenfektan görevlisi ve figüran olarak çalıştığı tespit edilmiştir. Şahsın alınan ifadesinde; 'bu görüntüleri bir ay kadar önce çektiği ifade edilerek, Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili olaylar nedeniyle sosyal medya ve basında yer alan, güvenlik güçlerine hakaret içerikli paylaşımlara tepki olarak hazırladığı ve sosyal medya hesabında paylaştığını beyan etmiştir. Ayrıca, görüntülerin çekildiği yerde yapılan incelemede İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli ve belirtilen isimli bir polis memuru bulunmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır. "

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
YÖK Atlas güncellendi
10 Şubat 2021 19:11		 RTÜK'ten, Habertürk'e 'militan' sözleri için para cezası
10 Şubat 2021 18:09
MEB, unvan değişikliğine başvuru süresini uzattı
10 Şubat 2021 17:52		 İki ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
10 Şubat 2021 16:44
Bakanlık uyardı: Randevu almadan hastanelere gitmeyin
10 Şubat 2021 15:10		 Veri toplama ve paylaşmaya yönelik çalışmalar kayıt altına alınacak
10 Şubat 2021 14:35
'Evde maaş ödemesi' uygulaması 65 yaş üstünü rahatlattı
10 Şubat 2021 13:42		 Konya'da bir mahalleye mutasyonlu virüs karantinası
10 Şubat 2021 13:36
GİB'den 'e-Adisyon ve e-İrsaliye' iddialarına yanıt
10 Şubat 2021 12:25		 'Bayana uygun ev' ilanına 8 bin lira ceza
10 Şubat 2021 12:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:59 - Bakan Koca, öğretmenlerin aşılanacağı tarihi açıkladı19:57 - '100 milyon doz Koronavirüs aşısı için anlaştık'19:55 - Bakan Koca'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması19:48 - Bakan Koca: Var olan tedbirlerin devamından yanayız19:36 - Bakan Koca: Devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum19:27 - Bakan Pakdemirli, 'su odaklı üretim' çağrısında bulundu
19:25 - CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor19:25 - Hrant Dink cinayetine ilişkin dava karar için ertelendi19:22 - 'Yaşadığım vicdan azabı, o süreçte çok daha ağır geldi'19:11 - YÖK Atlas güncellendi19:09 - Uçuruma yuvarlanan belediye aracının şoförü yaralandı18:58 - Köy okulları yeniden yüz yüze eğitime hazırlanıyor
18:50 - Koronavirüsün yeni belirtileri tespit edildi18:41 - İstanbul için 'sarı' kodlu uyarı: Bu akşam başlıyor18:28 - 'Boğaziçi misafirhanemiz' videosu polisle ilişkili çıkmadı18:21 - Yargıtay'dan emsal karar: Otomobili sıfırıyla değiştirin18:17 - Borsa günü yükselişle tamamladı
18:09 - RTÜK'ten, Habertürk'e 'militan' sözleri için para cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kritik 4 hafta başladı, bölgesel yasaklar geliyor
Vatandaşın gözü kulağı müjdede
Uzmanlardan uyarı: Beklenen kar yağışı 1987, 2002 ve 2004'teki gibi olabilir
Yatırımcılara uyarı: Gram altın kritik seviyelerde
İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü
Belediyeden işçilerine yüzde 75 zam
ÖSYM, 2021/3 KPSS tercih sonuçlarını açıkladı
Ticaret Bakanlığı KPSS'siz 115 işçi alacak
Bakan Koca: Devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum
'Bayana uygun ev' ilanına 8 bin lira ceza
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bozkonot 1
memurlar net'in reytingi 1
şehir düşmanlığı 1
şadok 1
astronot kozmonot taykonot 7
maçların seyircisizliği 3
pileki 1
ice man 3
çay 1
çaşıt 1
SON İLANLAR
TRT, satın alma uzmanı alacak
Aksaray Sultanhanı SYDV personel alacak
Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Öğretmenevi işçi alacak
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği işçi alacak
Ticaret Bakanlığı 115 İşçi Alacak
Yalova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Beleidyesi Geçici 46 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Bağyaka Maden Suyu Kaplıca Turizm 4 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam