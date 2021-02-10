'Boğaziçi misafirhanemiz' videosu polisle ilişkili çıkmadı
|10 Şubat 2021 18:28
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İstanbul Valiliği, polise hakaret içeren ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülere ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce; bazı sosyal medya hesapları ve basın-yayın kuruluşlarında yer alan 'Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor' ve 'Polisten Boğaziçi misafirhanemiz videosu' başlığıyla paylaşılan video görüntüleriyle ilgili olarak yapılan incelemelerde; bahse konu görüntüleri çeken ve sosyal medya hesabında paylaştığı tespit edilen (M.D.) isimli şüpheli şahıs, bugün Sultangazi ilçemizde yakalanmıştır." denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şüpheli şahsın Ümraniye ilçemizdeki bir dizi film platosunda, dezenfektan görevlisi ve figüran olarak çalıştığı tespit edilmiştir. Şahsın alınan ifadesinde; 'bu görüntüleri bir ay kadar önce çektiği ifade edilerek, Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili olaylar nedeniyle sosyal medya ve basında yer alan, güvenlik güçlerine hakaret içerikli paylaşımlara tepki olarak hazırladığı ve sosyal medya hesabında paylaştığını beyan etmiştir. Ayrıca, görüntülerin çekildiği yerde yapılan incelemede İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli ve belirtilen isimli bir polis memuru bulunmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır. "
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