İstanbul için 'sarı' kodlu uyarı: Bu akşam başlıyor
Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre; İstanbul'da bu akşam saatlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı sarı kodlu uyarı verildi.
|10 Şubat 2021 18:41
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sarı kodlu uyarı yayınladı.
Uyarıda akşam saatlerinde başlaması beklenen fırtınanın kuvvetine dikkat çekildi. Ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği söylendi.
Yer yer 75-88 kilometreye ulaşması beklenen rüzgarın çatı uçması, soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor.
Meteorolojik Uyarı!Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 10, 2021
Marmara ve Kıyı Ege'de Fırtına Bekleniyor!https://t.co/sdeE4h8re9 @TC_istanbul @TC_istanbul @IzmirValiligi @izmirbld @BursaValiligi @bursabuyuksehir @manisavaliligi @manisabsb @tcmuglavaliligi @muglabsb @AydinValiligi @AydinBuyuksehir @tekirdaggovtr @Tdagbld pic.twitter.com/prDWIdigj5
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