1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Köy okulları yeniden yüz yüze eğitime hazırlanıyor

Çorum'da 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlanması planlanan köy okullarında bakım ve temizlik çalışmaları sürüyor.
 10 Şubat 2021 18:58
+Aa- Yazdır
Köy okulları yeniden yüz yüze eğitime hazırlanıyor

Çorum'da 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlanması planlanan köy okullarında bakım ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan köy okullarının 15 Şubat'ta yeniden yüz yüze eğitime açılmasının kararlaştırılmasıyla okullarda çalışma başladı.

Bu kapsamda okul önlerindeki yaya geçitlerinden sınıflardaki oturma planına kadar bütün hazırlıklar Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kriterlere uygun olarak yürütülüyor.

Çorum'da 16 köyden öğrencilerin taşımalı sistemde eğitim gördüğü Türkler Köyü İlkokulu ve Ortaokulunda da hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Okulun bahçesindeki geleneksel oyunların çizgileri yenilendi. Sınıflar, koridorlar, lavabolar ve öğrencilerin kullanım alanları görevliler tarafından dezenfekte edilirken okulun birçok noktasına sosyal mesafe ve hijyen kuralları için uyarı broşürleri asıldı.

Sınıf mevcutları sosyal mesafe kuralına uygun belirlenirken, öğrencilerin dönem boyunca aynı masayı kullanması için öğrenci sıraları isimlendirildi.

Ayrıca Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca belirlenen kriterler yerine getirilerek öğrenciler için güvenli eğitim alanı oluşturulması hedefleniyor.

Okul müdürü Kemal Baltacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuldaki hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını, son birkaç rötuş üzerinde çalıştıklarını söyledi.

200 öğrencili okulu 15 Şubat'a en iyi şekilde hazırlamak istediklerini belirten Baltacıoğlu, "Kovid-19 salgını sebebiyle 11 Mart 2020'den beri uzaktan eğitim veriyoruz. Bakanlığımızdan aldığımız talimatlar doğrultusunda her türlü tedbiri aldık. Eğitim öğretime hazır şekilde öğrencilerimizi bekliyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca oluşturulan heyetin denetiminin ardından başta "Okulumuz Temiz" olmak üzere gerekli belgeleri aldıklarını dile getiren Baltacıoğlu, "Öğrenciler de okulu özledi. Öğrencilerimize kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Eğitimciler olarak öğrenciler kadar heyecanlıyız ve dört gözle onları bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Köy okulları yüz yüze eğitime hazırlanıyor
09 Şubat 2021 15:03		 Okulda yapıp satıyorlar, geliri ile de ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oluyorlar
07 Şubat 2021 11:21
Meslek lisesinden 4 ayda 3 milyon liralık ciro
07 Şubat 2021 10:16		 Okul bahçeleri meyve bahçelerine dönüşüyor
06 Şubat 2021 09:30
Köy okullarında yüz yüze eğitim telaşı
03 Şubat 2021 21:47		 Öğretmenler pandemiyi fırsata çevirip, okulu yenilediler
01 Şubat 2021 23:42
Öğrenciler dezenfektan üretimiyle 20'şer bin lira gelir elde etti
31 Ocak 2021 13:46		 Bilgisayarı olmayan öğrenci kalmasın
30 Ocak 2021 07:36
Bu okulda öğrenciler hem üretiyor, hem de kazanıyor
27 Ocak 2021 17:15		 Öğretmenlerin duygulandıran fedakarlığı
25 Ocak 2021 22:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:59 - Bakan Koca, öğretmenlerin aşılanacağı tarihi açıkladı19:57 - '100 milyon doz Koronavirüs aşısı için anlaştık'19:55 - Bakan Koca'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması19:48 - Bakan Koca: Var olan tedbirlerin devamından yanayız19:36 - Bakan Koca: Devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum19:27 - Bakan Pakdemirli, 'su odaklı üretim' çağrısında bulundu
19:25 - CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor19:25 - Hrant Dink cinayetine ilişkin dava karar için ertelendi19:22 - 'Yaşadığım vicdan azabı, o süreçte çok daha ağır geldi'19:11 - YÖK Atlas güncellendi19:09 - Uçuruma yuvarlanan belediye aracının şoförü yaralandı18:58 - Köy okulları yeniden yüz yüze eğitime hazırlanıyor
18:50 - Koronavirüsün yeni belirtileri tespit edildi18:41 - İstanbul için 'sarı' kodlu uyarı: Bu akşam başlıyor18:28 - 'Boğaziçi misafirhanemiz' videosu polisle ilişkili çıkmadı18:21 - Yargıtay'dan emsal karar: Otomobili sıfırıyla değiştirin18:17 - Borsa günü yükselişle tamamladı
18:09 - RTÜK'ten, Habertürk'e 'militan' sözleri için para cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kritik 4 hafta başladı, bölgesel yasaklar geliyor
Vatandaşın gözü kulağı müjdede
Uzmanlardan uyarı: Beklenen kar yağışı 1987, 2002 ve 2004'teki gibi olabilir
Yatırımcılara uyarı: Gram altın kritik seviyelerde
İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü
Belediyeden işçilerine yüzde 75 zam
ÖSYM, 2021/3 KPSS tercih sonuçlarını açıkladı
Ticaret Bakanlığı KPSS'siz 115 işçi alacak
Bakan Koca: Devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum
'Bayana uygun ev' ilanına 8 bin lira ceza
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şehir düşmanlığı 1
cthulhunun çağrısı 1
memurlar net'in reytingi 1
çöl kraliçesi 2
fanzin 1
dolap 1
abdest 1
erken kalkmak 3
gidesi gelmemek 1
plumeria 1
SON İLANLAR
TRT, satın alma uzmanı alacak
Aksaray Sultanhanı SYDV personel alacak
Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Öğretmenevi işçi alacak
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği işçi alacak
Ticaret Bakanlığı 115 İşçi Alacak
Yalova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Beleidyesi Geçici 46 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Bağyaka Maden Suyu Kaplıca Turizm 4 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam