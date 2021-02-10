Vaka sayısı 8 bin bandında seyrediyor

Sağlık Bakanlığı 10 Şubat 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1308 oldu, 7 bin 903 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 445 bin 285'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 664 olarak açıklandı.

Test sayısı 31 milyon 029 bin 363'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 556 bin 837, vefat sayısı 27 bin 093, ağır hasta sayısı 1.308 oldu.