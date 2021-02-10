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Uçuruma yuvarlanan belediye aracının şoförü yaralandı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde belediyeye ait hafif ticari araç kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
|10 Şubat 2021 19:09
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde belediyeye ait hafif ticari araç kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, önüne çıkan yabani hayvana çarpmamak için direksiyonu kıran araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, Sarsala Koyu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Dalaman Belediyesine ait Oktay D., (42) yönetimindeki 48 E 7028 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Önüne çıkan yabani hayvana çarpmamak için direksiyonu kıran araç sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsünü Dalaman Devlet Hastanesine kaldırdı. Araç vinç yardımıyla çıkarıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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