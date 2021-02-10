YÖK Atlas güncellendi
Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı YÖK Atlas'ın güncellendiğini duyurdu
|10 Şubat 2021 19:11
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Yeni YÖKtarafından, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla https://yokatlas.yok.gov.tr adresi üzerinden hizmete sunulan "Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas)" içerisindeki bazı modüller üzerinde yapılan güncelleme çalışmaları öğrencilerin görüşleri ve talepleri doğrultusunda tamamlandı.
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