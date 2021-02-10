1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hrant Dink cinayetine ilişkin dava karar için ertelendi

Mahkeme heyeti, sanıkların son sözleri almak ve davayı karara bağlamak üzere duruşmayı 5 Mart'a erteledi.
 10 Şubat 2021 19:25
+Aa- Yazdır
Hrant Dink cinayetine ilişkin dava karar için ertelendi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müdahil Dink ailesinin avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı.

Dink ailesi avukatlarından Emel Ataktürk Sevimli, Hrant Dink cinayetinden uzun yıllar sonra da olsa cinayete iştirak eden ve rol oynayan, ağırlığı devlet görevlilerinden oluşan kişiler hakkında dava açıldığını söyledi.

Cinayette sorumlulukları olduğuna dair ciddi iddialar bulunan kişilerin soruşturulmadığını belirten avukat Sevimli, takipsizlik kararlarına itiraz etseler de, bu itirazların reddedildiğini dile getirdi.

Sevimli, Dink cinayetine dair davanın sınırı ve kapsamının önceden belirlendiğini belirterek, "Açılan dava da birkaç heyet tarafından yürütülmüştür. Yargılama aşamasında MİT görevlilerinin tanık olarak çağırılması talebimiz olmuş, ancak mahkeme bu kişilerin dinlenilmesinden vazgeçmiştir. Yine Yasin Hayal ile McDonald's saldırıları eylemiyle ilgili 6 kişinin de tanık olarak dinlenilmesi talebimiz reddedilmiştir. Açıklanan mütalaa uyarınca Hrant Dink cinayetinin tüm yönleriyle tartışılmadığı ortaya konulmuştur." diye konuştu.

Agos Gazetesi'nin 1996'da kurulduğunu, Hrant Dink'in bu gazetenin kurucularından biri olduğunu ve Ermeni meselesini etkili bir üslupla tartışmaya açtığını aktaran Sevimli, sonraki dönemde Dink'e yönelik tehditlerde bulunulduğunu anlattı.

"Dink'e yönelik açık tehdide rağmen gerekli önlemler alınmamıştır"

Sevimli'nin ardından müdahil avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu söz aldı.

Avukat Bakırcıoğlu, açıkça tehdit edilen Hrant Dink hakkında kendi talebi olmaksızın koruma tedbiri alınması gerektiğinin altını çizerek, "Hrant Dink hedef haline getirilmesine rağmen gerekli önlemler ve koruma kararları alınmamıştır. Hrant Dink'e yönelik açık tehdide rağmen, İstanbul Emniyeti cinayet öncesi süreçte görevlerini yerine getirmemiştir." dedi.

Avukat Hülya Deveci ise, Erhan Tuncel'in McDonald's eyleminin failiyken korunduğunu ve Engin Dinç döneminde yardımcı istihbarat elemanı yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Engin Dinç, Hrant Dink'in öldürüleceği bilgisine sahipti. Cinayetin tasarısı Trabzon'da çok kişi tarafından biliniyor, cinayetin ardından da nerede olduğunu öğrenmek için Yasin Hayal'i, Erhan Tuncel'i arıyorlar. Cinayet sonrasındaki telefon trafiği, Yasin Hayal'in cinayeti işleyeceğini bildiklerini gösteriyor. Cinayet için önce Zeynel Abidin Yavuz hazırlanmış, sonra yerine Ogün Samast geçirilmiştir. Engin Dinç, Celalettin Cerrah ve Ahmet İlhan Güler'in 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçundan cezalandırılmaları gerekmektedir."

Mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerini almak ve davayı karara bağlamak üzere duruşmayı 5 Mart'a erteledi
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Berhan Şimşek 'militan' sözleri için savcılıkta ifade verdi
10 Şubat 2021 17:46		 İlker Başbuğ 'darbe iması' soruşturmasında ifade verdi
10 Şubat 2021 16:58
Kadıköy'deki Boğaziçi eylemlerinde polis aracına zarar veren kişi tutuklandı
10 Şubat 2021 16:54		 Üniversiteler ile ilgili sözleri tepki çekmişti, dava açıldı
09 Şubat 2021 15:53
FETÖ şirketlerine kayyum kararlarının devamına hükmedildi
08 Şubat 2021 21:29		 Tutuklanan öğrenci Beyza Buldağ'ın ifadesi ortaya çıktı
08 Şubat 2021 19:29
Görüntüler büyük tepki çekmişti... 'Yastık' silah olarak kabul edildi
08 Şubat 2021 17:58		 Kayalıktan düşerek karnındaki bebeğiyle ölen kadının eşine iddianame
08 Şubat 2021 15:55
İzmir'de gözaltına alınan 26 eylemci serbest bırakıldı
07 Şubat 2021 15:25		 Özdağ'a saldırı soruşturması tamamlandı
06 Şubat 2021 09:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:59 - Bakan Koca, öğretmenlerin aşılanacağı tarihi açıkladı19:57 - '100 milyon doz Koronavirüs aşısı için anlaştık'19:55 - Bakan Koca'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması19:48 - Bakan Koca: Var olan tedbirlerin devamından yanayız19:36 - Bakan Koca: Devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum19:27 - Bakan Pakdemirli, 'su odaklı üretim' çağrısında bulundu
19:25 - CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor19:25 - Hrant Dink cinayetine ilişkin dava karar için ertelendi19:22 - 'Yaşadığım vicdan azabı, o süreçte çok daha ağır geldi'19:11 - YÖK Atlas güncellendi19:09 - Uçuruma yuvarlanan belediye aracının şoförü yaralandı18:58 - Köy okulları yeniden yüz yüze eğitime hazırlanıyor
18:50 - Koronavirüsün yeni belirtileri tespit edildi18:41 - İstanbul için 'sarı' kodlu uyarı: Bu akşam başlıyor18:28 - 'Boğaziçi misafirhanemiz' videosu polisle ilişkili çıkmadı18:21 - Yargıtay'dan emsal karar: Otomobili sıfırıyla değiştirin18:17 - Borsa günü yükselişle tamamladı
18:09 - RTÜK'ten, Habertürk'e 'militan' sözleri için para cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kritik 4 hafta başladı, bölgesel yasaklar geliyor
Vatandaşın gözü kulağı müjdede
Uzmanlardan uyarı: Beklenen kar yağışı 1987, 2002 ve 2004'teki gibi olabilir
Yatırımcılara uyarı: Gram altın kritik seviyelerde
İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü
Belediyeden işçilerine yüzde 75 zam
ÖSYM, 2021/3 KPSS tercih sonuçlarını açıkladı
Ticaret Bakanlığı KPSS'siz 115 işçi alacak
Bakan Koca: Devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum
'Bayana uygun ev' ilanına 8 bin lira ceza
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bozkonot 1
abdest 1
Bugün olanlar 3
vartivor 1
şadok 1
chiaroscuro 1
pazar günleri seyredilecek filmler 1
TRT de yayın kesilince 1
gece vakti işi bitiririz 2
astronot kozmonot taykonot 7
SON İLANLAR
TRT, satın alma uzmanı alacak
Aksaray Sultanhanı SYDV personel alacak
Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Öğretmenevi işçi alacak
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği işçi alacak
Ticaret Bakanlığı 115 İşçi Alacak
Yalova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Beleidyesi Geçici 46 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Bağyaka Maden Suyu Kaplıca Turizm 4 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam