Bakan Koca: Var olan tedbirlerin devamından yanayız
Bakan Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Yeni bir tedbir ilavesi şu an öneri olarak düşünülmüyor. Var olan tedbirlerin devamı öneriliyor."
|10 Şubat 2021 19:48
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı başta olmak üzere corona virüsüne ilişkin son gelişmeleri ele aldı. 17.00'da başlayan toplantı az önce sona ererken, Bakan Koca açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, bir muhabirin yeni kısıtlamalar gelecek mi? sorusunu yanıtladı.
Bakan Fahrettin Koca, 'Mutasyonların varlığı kısıtlamalarla ilgili takvimimizi de etkiliyor. İstediğimiz düşüşü yakalarsak kısıtlamaların yine elbette tedbirler eşliğinde hafifletilmesi en önemli gündemimiz.' dedi.
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