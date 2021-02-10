1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Koca: Var olan tedbirlerin devamından yanayız

Bakan Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Yeni bir tedbir ilavesi şu an öneri olarak düşünülmüyor. Var olan tedbirlerin devamı öneriliyor."
 10 Şubat 2021 19:48
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı başta olmak üzere corona virüsüne ilişkin son gelişmeleri ele aldı. 17.00'da başlayan toplantı az önce sona ererken, Bakan Koca açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, bir muhabirin yeni kısıtlamalar gelecek mi? sorusunu yanıtladı.

Bakan Fahrettin Koca, 'Mutasyonların varlığı kısıtlamalarla ilgili takvimimizi de etkiliyor. İstediğimiz düşüşü yakalarsak kısıtlamaların yine elbette tedbirler eşliğinde hafifletilmesi en önemli gündemimiz.' dedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Koca, öğretmenlerin aşılanacağı tarihi açıkladı
10 Şubat 2021 19:59		 '100 milyon doz Koronavirüs aşısı için anlaştık'
10 Şubat 2021 19:57
Bakan Koca'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
10 Şubat 2021 19:55		 Bakan Koca: Devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum
10 Şubat 2021 19:36
Fuat Oktay: KKTC'yi yalnız bırakmamızı kimse beklemesin
10 Şubat 2021 17:27		 İBB Meclisi, sosyal konutların kiralama ve satışı için İmamoğlu'na yetki vermedi
10 Şubat 2021 17:17
CHP'li Öztrak: İş aramaktan vazgeçenlerin sayısı işsizleri geçti
10 Şubat 2021 17:06		 TBMM Genel Kurulu'nda 'Milli Uzay Programı' tartışması
10 Şubat 2021 16:46
Bahçeli, kurultayda genel başkanlığa yeniden aday
10 Şubat 2021 16:30		 CHP'li 17 milletvekili: İstifa etmedik
10 Şubat 2021 15:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:59 - Bakan Koca, öğretmenlerin aşılanacağı tarihi açıkladı19:57 - '100 milyon doz Koronavirüs aşısı için anlaştık'19:55 - Bakan Koca'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması19:48 - Bakan Koca: Var olan tedbirlerin devamından yanayız19:36 - Bakan Koca: Devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum19:27 - Bakan Pakdemirli, 'su odaklı üretim' çağrısında bulundu
19:25 - CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor19:25 - Hrant Dink cinayetine ilişkin dava karar için ertelendi19:22 - 'Yaşadığım vicdan azabı, o süreçte çok daha ağır geldi'19:11 - YÖK Atlas güncellendi19:09 - Uçuruma yuvarlanan belediye aracının şoförü yaralandı18:58 - Köy okulları yeniden yüz yüze eğitime hazırlanıyor
18:50 - Koronavirüsün yeni belirtileri tespit edildi18:41 - İstanbul için 'sarı' kodlu uyarı: Bu akşam başlıyor18:28 - 'Boğaziçi misafirhanemiz' videosu polisle ilişkili çıkmadı18:21 - Yargıtay'dan emsal karar: Otomobili sıfırıyla değiştirin18:17 - Borsa günü yükselişle tamamladı
18:09 - RTÜK'ten, Habertürk'e 'militan' sözleri için para cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kritik 4 hafta başladı, bölgesel yasaklar geliyor
Vatandaşın gözü kulağı müjdede
Uzmanlardan uyarı: Beklenen kar yağışı 1987, 2002 ve 2004'teki gibi olabilir
Yatırımcılara uyarı: Gram altın kritik seviyelerde
İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü
Belediyeden işçilerine yüzde 75 zam
ÖSYM, 2021/3 KPSS tercih sonuçlarını açıkladı
Ticaret Bakanlığı KPSS'siz 115 işçi alacak
Bakan Koca: Devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum
'Bayana uygun ev' ilanına 8 bin lira ceza
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gece vakti işi bitiririz 2
maşer i vicdan 2
abdest 1
bıldır 3
Tatil Yerleri 1
punduna getirmek 1
boza 1
luviler 1
pazar günleri seyredilecek filmler 1
Tesla 2
SON İLANLAR
TRT, satın alma uzmanı alacak
Aksaray Sultanhanı SYDV personel alacak
Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Öğretmenevi işçi alacak
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği işçi alacak
Ticaret Bakanlığı 115 İşçi Alacak
Yalova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Beleidyesi Geçici 46 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Bağyaka Maden Suyu Kaplıca Turizm 4 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam