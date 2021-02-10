Bakan Koca'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
Koca, üniversitelerin açılmasına yönelik Bilim Kurulu çalışıyor. Vaka sayıları yeniden artıyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitim risk teşkil ediyor dedi.
|10 Şubat 2021 19:55
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.
Koca, YÖK'ün üniversitelerin açılması talebiyle ilgili de açıklama yaptı.
Koca, üniversitelerin açılmasına yönelik Bilim Kurulu çalışıyor. Vaka sayıları yeniden artıyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitim risk teşkil ediyor dedi.
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