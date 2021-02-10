'100 milyon doz Koronavirüs aşısı için anlaştık'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "100 milyon doz Koronavirüs aşısı için anlaştık" açıklamasında bulundu
|10 Şubat 2021 19:57
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Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de bir araya geldi. Toplantı sonrasında Bakan Koca, basın açıklama yaptı.
Koca "Ancak DSÖ Genel Direktörü toplam nüfusu 2.5 milyara ulaşan yaklaşık 130 ülkenin aşıyı temin edemediğini duyurdu. Ülkemiz ise yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin etti ve toplamda 100 milyondan fazla aşı için anlaşmalarını tamamladı." dedi.
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