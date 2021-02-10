'100 milyon doz Koronavirüs aşısı için anlaştık'

HİTAP'TA HEM FİİLİ HİZMET SÜRESİ VAR HEM TOPLAM HİZMET SÜRESİ. HANGİSİ DİKKATE ALINMALI? Emekli olabilmek için e-devlet HİTAP üzerinden yapılan sorgulamada toplam hizmet ile fiili hizmet günleri farklılık göstermektedir. Hangisi baz alınmalıdır?