Bakan Koca, öğretmenlerin aşılanacağı tarihi açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muhtemelen ay sonuna doğru öğretmenlerimizi de, özellikle eğitim başlanacak sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak dedi.
|10 Şubat 2021 19:59
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.
Koca, öğretmenlerin aşılanmasına yönelik de açıklama yaptı.
Koca, Yüz yüze eğitime geçecek özellikle ilköğretim okulları için MEB'den listeleri almış olduk. Muhtemelen ay sonuna doğru öğretmenlerimizi de, özellikle eğitim başlanacak sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak dedi.
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