Başhekim'den açıklama: 42 hemşire istifa etmedi

Elazığ Fırat Üniversitesi'ndeki sağlık çalışanları, 3'lü vardiya sisteminden dolayı çalışma koşullarının ağırlaştığını bundan dolayı 42 hemşirenin istifa etmek zorunda bırakıldıklarını belirterek yeniden 16 saatlik nöbet sistemine geçilmesi için basın açıklaması yapmıştı.

Elazığ Hakimiyet Haber'den Erol KARA'nın haberine göre; İddialarla ilgili konuşan Fırat Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, 42 hemşirenin istifa etmediğini, bu hemşirelerin 4B sözleşmesi kapsamında çalıştıklarını ve şehir dışında ikamet etme, asıl kadroya geçmeleri gibi nedenlerinden dolayı sözleşmelerini yenilemediklerini söyledi.

BAL: 'ÇALIŞMA ŞARTLARI AĞIRLAŞTI'

Fırat Üniversitesi sağlık çalışanları 3'lü vardiyaya geçmeleri sonrasında çalışma koşullarının ağırlaştığını açıklamışlardı. Sağlık çalışanları adına açıklama yapan Fırat Üniversitesi Hastanesi Sağlık-Hak-Sen Temsilcisi Haluk Bal ise 3'lü vardiyadan dolayı, 42 hemşirenin istifa etmek zorunda kaldığını iddia etmişti.

KAYGUSUZ: 'İSTİFA DEĞİL, KADROYA GEÇME'

İddiayla ilgili konuşan Fırat Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, iddia edildiği gibi hemşirelerin istifa nedenlerinin 3'lü vardiya sistemi olmadığını hemşirelerin şehir dışında yaşamalarından ve kadrolara geçmelerinden dolayı sözleşmelerini yenilemediklerini kaydetti.

"BÖYLE BİR SİSTEM OLABİLİR Mİ?"

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde 755 hemşirenin görev yaptığını belirten Fırat Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, sağlık çalışanlarının mesailerinin 8 saat olduğunu ve haftada 45 saat çalıştığını belirterek konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı;

"Bu sisteme geçtikten sonra hasta memnuniyeti daha da arttı. Bir başka konu ise koronalı hastayla temas süresi. Bu konuyla ilgili koronalı hastayla ne kadar az temas ederseniz, koronavirüsün bulaşma riski de o kadar azdır. Koronalı hastayla temas etme süresini 16 saatten 8'e indirdik. Bu da sağlık personellerimizin sağlığını korumaya yönelik bir girişim"

"ELEŞTİRİLER HAKSIZ"

FÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, sağlık personellerinin vardiyalı çalışma şikayetlerine dair şu açıklamayı yaptı; "Personelimiz 16.00-08.00 arasında çalıştıklarında 45 saatlik çalışma sürelerini tamamlamak için en az 4 gün hastaneye gelmesi gerekiyor. Ancak bizim 3'lü vardiya sistemimizde 5 gün geliyorlar. Arkadaşlarımızın şikayeti ise, 'biz gece uyuyamıyoruz bundan dolayı çalışma motivasyonumuz bozuldu' şeklinde. Zaten 4 gün uyuyamıyorlardı, bir günle mi motivasyonları bozuldu? 16 saat çalışma sistemine geçmelerinin nedeni, biz 2-3 gün gelelim, 4 gün hastaneye hiç uğramayalım. Böyle bir çalışma sistemi olabilir mi?"

"MÜRACAAT EDEN TÜM SAĞLIK PERSONELİ ARKADAŞLARIMIZI LOJMANLARA YERLEŞTİRDİK"

Sağlık çalışanlarının barınma sorunlarının ise lojmanlarla giderildiğini belirten Kaygusuz, "Bizim hem personel lojmanlarımız var hem de bekar lojmanlarımız var. Barınma sorunu olan ve ilçelerden veya şehir dışından gelen arkadaşlarımıza; "hastane lojmanlarına müracaat edin" dedik. Müracaat eden tüm sağlık personeli arkadaşlarımızı lojmanlara yerleştirdik. Hala birçok lojman boş ama gelip oturmak isteyen kimse yok. İlçe veya şehir dışında olan çalışanlarımıza ev veriyoruz ama gelip oturmuyorlar. Bu konuda başka nasıl yardımcı olunabilir bilemiyorum" şeklinde konuştu.

"GECE NÖBETİNE KALANLAR İÇİN SERVİS TUTTUK"

Gece nöbeti olan sağlık çalışanları için servis aracı tutulduğunu söyleyen Kaygusuz sözlerine şöyle devam etti;

"Gece nöbetleri konusunda ise personellerimizin güvenliği ve duraklarda beklememeleri için öğrenci servisleri kiraladık. Servisler hemşirelerimizi evinden alıyorlar, hastaneye getiriyorlar, sonrasında ise tekrar hastaneden alıp evine bırakıyorlar. Bununla beraber servis araçlarında güven sorunu yaşamamaları içinde servislerde bayan hosteslerin olmasını istedik. Çocuklu sağlık çalışanlarımız çalışma sisteminden dolayı çocuklarına vakit ayıramadıklarını ve çalışma saatlerinde çocukları kreşlerin kabul etmediklerini söylemişler. Küçük çocuğu olan sağlık çalışanlarımızın bu konuyla ilgili yönetimimize hiçbir talebi olmadı eğer talep olursa ve yeterli sayıda çocuk gelirse kreş de açarız ama hiçbir talep olmadı."

"42 HEMŞİRE İSTİFA ETMEDİ, SÖZLEŞMELERİ DOLDU"

3'lü vardiyadan dolayı 42 hemşirenin istifa ettiği iddiasının ise gerçek dışı olduğuna dikkat çeken Kaygusuz, "42 hemşire istifa etmiş diyorlar bu hemşireler istifa etmiş değil bu hemşireler 4B sözleşmeli hemşirelerdi ve 1 yıl süresince çalışırlar. Her yıl Ocak ayında sözleşmeleri başlar 31 Aralık'ta ise biter. Şartları uygun olan ve bizlerin de yönetim olarak uygun görmesi halinde o sağlık çalışanımızın sözleşmesi 1 yıl daha uzatılır. İstifa ettiği iddia edilen hemşireler ise sözleşmelerini uzatmamışlardır. Bunun nedeni ise hemşirelerin şehir dışında oturmalarıdır. Bu arkadaşların birçoğu da Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kadrolara geçiş yapmışlar. Bu gerçeklere rağmen üçlü vardiyadan dolayı 42 hemşirenin istifa etmek zorunda bırakıldığını söylüyorlar. Bizim enerjimizi şu dönemde farklı çalışmalara harcamamız gerekiyor. Hastalara daha iyi hizmet nasıl verebiliriz, personellerimizi güler yüzlü hale daha nasıl getirebiliriz, iletişimlerini daha iyi nasıl çözebiliriz bunlara kafa yormamız gerekiyor."