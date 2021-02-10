En yüksek ayaklı viyadük, bu iki il arasına kuruluyor

Türkiye'nin 20 yılda yüksek teknoloji ile üretilen otoyol ve köprülerine her geçen gün yenileri ekleniyor.

Şehirler arası ulaşımda hem zamandan hem de enerjiden tasarruf sağlayan bu ulaşım seferberliğine katkıda bulunacak Eğiste Viyadüğü inşasında sona yaklaşıldı.

KONYA-ANTALYA ARASI...

Konya-Antalya arasını 2 saat 15 dakikaya düşürecek güzergahta yapımı süren ve Türkiye'nin prestijli projelerinden biri olarak gösterilen Eğiste Viyadüğü'nde köprü imalatı sürüyor.

YÜZDE 98'İ TAMAMLANDI

Konya-Hadim-Taşkent ile Karaman'ın Sarıveliler-Başyayla-Ermenek ilçelerini birbirine bağlayan Hadim Devlet Yolu'nda yapılan projede, köprü ayaklarında temel beton imalatları tamamlanarak elevasyon yapım çalışmaları yüzde 98 oranında bitirildi.

4 BİN 400 METRE UZUNLUĞUNDA

Eğiste Deresi geçişinde halihazırda kullanılan yolda yapımı devam eden viyadük, 4 bin 400 metre uzunluğundaki kesiminin yüzde 8 olan boyuna eğimi yüzde 2,30 mertebesine düşürecek.