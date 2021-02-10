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Azerbaycan ve Ermenistan arasında esir takası

Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki esir takasına ait görüntüleri basına servis etti.
 10 Şubat 2021 20:09
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Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki esir takasına ait görüntüleri basına servis etti.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında geçtiğimiz sene 10 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasında yer alan esirlerin iadesi maddesiyle ilgili 3 ülke çalışmalarını sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, anlaşma şartlarına uygun olarak Ermenistan'da esir tutulan 1 Azerbaycan askerinin, Rus Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye, Azerbaycan'ın elinde bulunan 5 Ermenistan askerinin de aynı uçakla Ermenistan'ın başkenti Erivan'a götürüldüğü aktarıldı. Savunma Bakanlığı, esir takasına ait görüntüleri basına servis etti.
İhlas Haber Ajansı
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