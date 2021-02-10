beIN'i haklarını çalan Korsan yayıncı SelçukSports!
SelçukSports, Katarlı şirket beIN Sports'un canını fena sıkan illegal bir yayıncı...
|10 Şubat 2021 20:25
|+Aa- Yazdır
Yurt dışında yaşadığı tahmin edilen SelçukSports, lig maçlarını yayımlayan beIN Sports'un haklarını ihlal etmeye devam ediyor.
Şu anda "selcuksportshd64" üzerinden ulaşılan site, her engelleme sonrasında bir numara artırarak yayınına devam edebiliyor.
SelçukSports adlı korsan firma HD kalitesindeki yayınlarla birlikte izleyici kitlesini artırmaya başladı. SelçukSports maç yayınlarının yanı sıra dizi ve filmleri de yayınlıyor. Yine korsan ve illegal bir şekilde Exxen'in içeriğinin tamamını da burada bulmak mümkün
SelçukSports, sanal alemde her türlü suçun işlenebildiğini göstermek açısından ilginç bir örnek olarak duruyor.
12 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Fatih Terim'den derbiyle ilgili suç duyurusu!
10 Şubat 2021 10:55
|Medipol Başakşehir yarı finale yükseldi
09 Şubat 2021 23:28
|Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
08 Şubat 2021 14:39
|Beşiktaş 10 kişiyle zirveye tutundu
07 Şubat 2021 21:18
|IFFHS'ye göre son 10 yılın en iyi futbolcusu belli oldu
07 Şubat 2021 17:04
|Eskişehirspor kendi kripto parasını çıkarıyor
06 Şubat 2021 21:40
|Fenerbahçe'nin serisini Galatasaray sonlandırdı
06 Şubat 2021 21:02
|Derbiyi 150 sağlık çalışanı locadan takip ediyor
06 Şubat 2021 20:22
|Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu
05 Şubat 2021 18:13
|Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
05 Şubat 2021 12:32