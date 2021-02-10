beIN'i haklarını çalan Korsan yayıncı SelçukSports!

Yurt dışında yaşadığı tahmin edilen SelçukSports, lig maçlarını yayımlayan beIN Sports'un haklarını ihlal etmeye devam ediyor.

Şu anda "selcuksportshd64" üzerinden ulaşılan site, her engelleme sonrasında bir numara artırarak yayınına devam edebiliyor.

SelçukSports adlı korsan firma HD kalitesindeki yayınlarla birlikte izleyici kitlesini artırmaya başladı. SelçukSports maç yayınlarının yanı sıra dizi ve filmleri de yayınlıyor. Yine korsan ve illegal bir şekilde Exxen'in içeriğinin tamamını da burada bulmak mümkün

SelçukSports, sanal alemde her türlü suçun işlenebildiğini göstermek açısından ilginç bir örnek olarak duruyor.