Kovid-19'a yakalanan fizyoterapist yaşamını yitirdi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli fizyoterapist Adem Hacıoğlu, korona virüsten hayatını kaybetti.
|10 Şubat 2021 20:27
|+Aa- Yazdır
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli fizyoterapist Adem Hacıoğlu, korona virüsten hayatını kaybetti.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 42 yaşındaki fizyoterapist bir süre önce korona virüse yakalandı. Korona virüs tedavi sürecinde hayatını kaybeden Hacıoğlu'nun evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Hacıoğlu için 11 Şubat 2021 günü saat 10.00'da başhekimlik binası önünde tören düzenlenecek. Hacıoğlu, kentte korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|AstraZeneca aşısının yetişkinlerde kullanılması tavsiyesi
10 Şubat 2021 21:14
|ERÜ Rektörü: Faz-2 aşamasının gönüllü dozlamasına geçtik
10 Şubat 2021 21:10
|Çift maske Kovid-19'a karşı daha fazla koruma sağlıyor
10 Şubat 2021 20:48
|Vaka sayısı 8 bin bandında seyrediyor
10 Şubat 2021 20:15
|Dünya Sağlık Örgütü ekibi korona virüsün kökenini açıkladı
09 Şubat 2021 22:48
|12-17 yaş grubunda aşı için öncelikli olanlar belirlendi
09 Şubat 2021 21:56
|DSÖ'den korkutan AstraZeneca açıklaması: Etkisi minimum!
08 Şubat 2021 22:26
|Bilim Kurulu Üyesi: Aşıyı yaptırınca rehavete kapılmayın
08 Şubat 2021 21:11
|Vaka sayısı tekrar 8 binin üzerine çıktı
08 Şubat 2021 19:01
|Kovid-19 semptomları çocuklarda 5 haftadan fazla devam etti
07 Şubat 2021 21:49