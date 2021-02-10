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Cevdet Yılmaz: Virüsün ekonomik etkilerini de iyi yönettik

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "G20 dediğimiz ülkeler arasında Çin ve Türkiye, geçen yılı pozitif büyümeyle kapatan ülkeler oldular. Diğer bütün ülkelerde ekonomik anlamda negatif küçülme yaşandı. Dolayısıyla geçen yıl virüsün ekonomik etkilerini de iyi yönettiğimizi söyleyebilirim." dedi.
 10 Şubat 2021 20:49
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Cevdet Yılmaz: Virüsün ekonomik etkilerini de iyi yönettik

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "G20 dediğimiz ülkeler arasında Çin ve Türkiye, geçen yılı pozitif büyümeyle kapatan ülkeler oldular. Diğer bütün ülkelerde ekonomik anlamda negatif küçülme yaşandı. Dolayısıyla geçen yıl virüsün ekonomik etkilerini de iyi yönettiğimizi söyleyebilirim." dedi.

Yılmaz, Bingöl Üniversitesi tarafından çevrim içi düzenlenen Pandemi Sonrasında Ekonomik ve Bölgesel Kalkınma Paneli'nde yaptığı konuşmada, üniversitenin son yıllarda kalitesiyle kendisini hissettirdiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının çok ciddi ekonomik, kültürel, siyasi etkilerinin olduğunu dile getiren Yılmaz, ABD'de Donald Trump'ın seçimi kaybetmesinde Kovid-19'un etkili olduğunu belirtti.

Salgınla mücadelenin devletler için bir performans kriterine dönüştüğünü ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Virüs, yeniden küresel sistemi tartışma konusu haline getirdi. Türkiye'de güvenilir bir sağlık sistemimiz var. Bunlar da bu süreçte ortaya çıktı. Özellikle sağlık turizminde Türkiye bir reklam yapmış oldu. Dünya, Türkiye'nin sağlık altyapısını görmüş oldu. İnşallah kendi aşısı da yakın zamanda ortaya çıkar. İlk defa bu kadar hızlı organize oldu Türkiye, çalışmalar devam ediyor, bir an önce onun devreye girmesini temenni ediyoruz. Sağlık dışındaki etkileri de yöneten en iyi ülkelerden olduk."

Yılmaz, Türkiye'nin yaptığı sosyal yardımlar, firmalara sağladığı desteklerle bu süreci iyi yöneten ülkelerden biri olduğunu, bunun ekonomik verilerden de görülebildiğini kaydetti.

İhracat, istihdam gibi öncü göstergelere bakıldığında Türkiye'nin son çeyreği de büyümeyle kapattığının anlaşıldığını belirten Yılmaz, "Dünyanın yüzde 3,5 küçüldüğü bir ortamda, yüzde 1 büyüyorsanız bu bir başarıdır. Bunu da gerçekten takdir etmemiz lazım. G20 dediğimiz ülkeler arasında Çin ve Türkiye, geçen yılı pozitif büyümeyle kapatan ülkeler oldular. Diğer bütün ülkelerde ekonomik anlamda negatif küçülme yaşandı. Dolayısıyla geçen yıl virüsün ekonomik etkilerini de iyi yönettiğimizi söyleyebilirim." diye konuştu.

Uluslararası Para Fonunun (IMF), 2021 yılında Türkiye ile ilgili yüzde 6 civarında bir büyüme beklediğini anımsatan Yılmaz, Türkiye'nin bu yıl yüksek bir büyüme performansı ortaya koyacağını söyledi.

Hizmet sektörlerinin toparlanmasıyla büyümenin güç kazanacağını vurgulayan Yılmaz, "Belki bir anda olmayacak bu toparlanma, belli bir kademeli süreç olacak. Özellikle bu mutasyon, 3. dalga tartışmaları, muhtemelen aşılama süreci, onun lojistiği belli bir zaman alacak." diye konuştu.

- "Körfez turizmini Bingöl'e çekecek projelerimiz var"

SÜTAŞ'ın Bingöl'e yatırım yapmasıyla kentte uyarıcı etkilerin olacağına işaret eden Yılmaz, şunları söyledi:

"SÜTAŞ'ın Bingöl'e getireceği profesyonellik ve atmosfer, yeni şirketleri bu bölgeye cezbedecek. Şimdiden bazı şeyler görüyoruz. Mesela Bursa'da iplik konusunda büyük ölçekli firmaların kumaş ve iplik üretimi konusunda Bingöl'e gelme niyetleri var. Belki tekstil sektörüyle buluşabilir, bir araya gelebilir. Turizm potansiyeli yüksek Bingöl'ün. Körfez turizmini özellikle Bingöl'e çekecek bir takım projelerimiz var. Hizmet sektörünü geliştirmeye yönelik düşüncelerimiz var. Bingöl'de hayvancılık SÜTAŞ ile birlikte gelişecek. Bu gelişmeyle birlikte inşallah farklı gıda sektörlerinde de farklı projeler ve atılımlar bekliyoruz."
Anadolu Ajansı
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