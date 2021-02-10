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Doktor, sahte servisçilerin kurbanı oldu, uyarılarda bulundu

Yetkili olmadıkları halde, "yetkili teknik servis" ilanı koyan ve tamire geldikleri evlerden aldıkları cihazlarla ortadan kaybolan ya da tamir etmediği cihaz için aldığı paralarla bir daha gözükmeyen, yan sanayi parçaları takan dolandırıcıların sayısı artıyor.
 10 Şubat 2021 21:22
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Doktor, sahte servisçilerin kurbanı oldu, uyarılarda bulundu

İstanbul'da Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erdoğan Dadaş da, buzdolabına yeni motor takan, aldıkları 2 bin 400 lira ile bir daha ortada gözükmeyen, sahte teknik servisçi mağdurlarından odu. Arama motorunda çıkan ilk servisi çağıran Doç. Dr. Dadaş, "Resmen dolandırıldık. Lütfen herkes çok dikkatli olsun" dedi. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük de "Burada önemli olan tüketicilerimizin iyi araştırma yapması her önüne gelen internet arama motorlarında karşılarına çıkan firmalara itibar etmemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

24 Aralık 2020'de buzdolabı bozulan Doç. Dr. Erdoğan Dadaş, yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA'ya anlattı. arama motorunda çıkan ilk teknik servisi arayarak evine çağırdı. Dadaş'ın evine gelen iki kişi, buzdolabının motorunun bozulduğunu ve 2 bin 400 TL ödeme ile değişmesi gerektiğini söyledi. Ödemeyi kabul ederek yeni motor taktıran Dadaş, buzdolabının bir süre sonra soğutmadığını fark ederek eve gelen tamircileri aradı. İddiaya göre şüpheliler Dadaş'ı oyalayarak eve gelmedi. Dolandırıldığını anlayan doktor ise savcılığa şikayette bulundu.

"GERÇEK SERVİSİ ARADIĞIMIZDA DOLANDIRILDIĞIMIZI ANLADIK"

Yaşadıklarını DHA'ya anlatan Erdoğan Dadaş, "2 bin 400 lira ücret söylediler. Fazla olmasına rağmen kabul ettik. Nakit olarak ödedik. Araçlarındaki motoru getirip taktılar. Gece boyunca da uğraştılar. 'Bir problem olursa bizi arayın' deyip gittiler. Buzdolabı soğutmadı. Ertesi gün de soğutmadı. Pazartesi günü buzdolabının kendi kataloğundaki numarayı aradık. İşte gerçeği o zaman öğrendik. Arıza kaydımızı bulamadılar. İşlemden haberleri yok. işte o zaman 'biz dolandırıldık' dedik" diye konuştu.

"HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ"

Mahkemeye başvurduklarını söyleyen Doç. Dr. Erdoğan Dadaş, "Biz resmen dolandırıldık. Bu ortada. Savcılık buna rağmen kovuşturmaya yer olmadığını söyledi. Tüketici Hakem Heyetine başvurmamızı söyledi. Biz zaten başvurduk. O anlamda hakkımızı aradık. Aramaya da devam edeceğiz. Ama ayrıca toplumun korunması ve bu insanlara yaptırım uygulanması için savcılığa başvuruyoruz" şeklinde konuştu.

"İNTERNETTE KARŞIMIZA ÇIKAN İLK NUMARAYI ARAMAMALIYIZ"

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, tüketicileri dikkat etmeleri gereken konular için uyardı. İnternette karşımıza çıkan ilk numaranın aranmaması gerektiğinin altını çizen Küçük, "Tüketicimiz internetten sahip olduğu ürünün markasını yazıp servis diye yazdığında, karşısına çıkan ilk servisin telefon bilgilerini ve adres bilgilerini zannediyor ki işte benim aradığım benim ihtiyacım olan yetkili servis arızamı giderecek servis bu diyor ve hemen telefon açıyor. Şimdi burada tüketicilerimizin dikkat etmesi gereken en önemli konu öncelikle sahip oldukları beyaz eşya elektronik eşya garanti süresi içerisinde mi değil mi? Veya arıza halinde hizmeti kimden almak istiyor? Tüketici önce buna karar verecek. Eğer sahip olduğumuz ürün, garanti süresi içerisindeyse mutlaka yetkili servisten hizmet almalıyız çünkü garanti süresi içerisinde ortaya çıkan arızalar, ancak yetkili servisin tespiti ile ve yetkili servisin onarılmasıyla sonuçlanması gerekir. Yasal haklarımızı kullanmak için, ücretsiz onarım hakkından yararlanmak için veya ürünü değiştirmek söz konusu olduğunda yetkili servisten hizmet almalıyız. Bir servisle irtibata geçmeliyiz yetkili servise özellikle geldiklerinde mutlaka arızayı belirtir servis formu doldurmalarını istemeliyiz hangi tarihte ürünü kontrol ettiklerini arızayı giderdiklerini o servis formuna yazmalarını istemeliyiz. Burada önemli olan tüketicilerimizin iyi araştırma yapması her önüne gelen internet arama motorlarında karşılarına çıkan firmalara itibar etmemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.
DHA
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