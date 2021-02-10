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CHP'deki istifalar vatandaşa soruldu! İşte anket sonucları

CHP'deki istifalara yönelik yapılan bir araştırmada, vatandaşların yüzde 51'i 'yönetiminden memnuniyetsizlik' yüzde 21'i ise 'Muharrem İnce etkisi' olarak yorumladı. Aynı çalışmada, katılımcılara, istifa eden milletvekillerinin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılması ile ilgili düşünceleri de soruldu. Yüzde 42,5'i İnce'nin memleket hareketini zayıflatacağını ifade ederken, yüzde 57,5'i ise güçlendireceğini söyledi.
 10 Şubat 2021 21:24
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CHP'deki istifalar vatandaşa soruldu! İşte anket sonucları

CHP'deki istifaların kamuoyuna yansımalarını ölçmek için araştırma yapan Areda Survey, 'CHP'deki Gelişmeler Özel Dosya' başlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Türkiye genelinde gerçekleşen araştırmada, 2 bin 486 kişiye 'CHP'den Muharrem İnce'nin kuracağı partiye yeni katılımların olacağını düşünüyor musunuz?' sorusu soruldu. Ankete katılanların yüzde 50,3'ü "Hem teşkilat hem vekil düzeyinde olur" dedi.

KATILIMCILAR ŞİMŞEK'İN MİLİTAN YAKIŞTIRMASINI YANITLADI

Yaklaşık 2 hafta önce CHP'li Eski Milletvekili Berhan Şimşek'in katıldığı bir programda vali ve kaymakamlara yönelik 'militan' ifadeleri hatırlatılan araştırmada katılımcılara 'CHP'li Berhan Şimşek'in kaymakam ve valiler ile ilgili militan benzetmesine katılıyor musunuz?' sorusu soruldu. Bu soruya vatandaşların yüzde 32,5'i 'evet' yüzde 67,5'i ise 'hayır' yanıtını verdi.

Anketteki bir diğer soru ise, 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun militan söylemini meclis kürsüsüne taşımasını doğru buluyor musunuz?' oldu. Katılımcıların yüzde 37.8'i 'evet' cevabıyla desteklerken, yüzde 62.2'lik kesim ise 'hayır' diyerek desteklemediğini bildirdi.

CHP'DEKİ İSTİFALARININ NEDENİ SORULDU

CHP'de gerçekleşen istifalara dayanarak 'Sizce CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin istifa sebebi hangisidir?' sorusuna ise, vatandaşların yüzde 51'i 'CHP yönetiminden memnuniyetsizlik' yüzde 21'i 'Muharrem İnce etkisi' yüzde 17'si 'Muhalefete yönelik operasyon' yüzde 11'i ise, 'Kişisel siyasi ikbal' olarak değerlendirdi.

İSTİFALAR İNCE'Yİ GÜÇLENDİRİR

'Memleket Hareketi' ile ilgili katılımcılara 'CHP'den istifa eden milletvekillerinin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılması ile ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusu yöneltildi. Soruya vatandaşların yüzde 42.5'i "Muharrem İnce'nin memleket hareketini zayıflatır" derken yüzde 57.5'i ise "Muharrem İnce'nin memleket hareketini güçlendirir" dedi.

Ankette 'CHP'den Muharrem İncenin kuracağı partiye yeni katılımların olacağını düşünüyor musunuz?' sorusu da soruldu. Ankete katılanların yüzde 50,3'ü' "Hem teşkilat hem vekil düzeyinde olur", yüzde 23,3'ü "Teşkilat düzeyinde olur, vekil düzeyinde olmaz" yüzde 26,5'i ise "Hiçbir düzeyde olmaz" şeklinde cevap verdi.
DHA
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