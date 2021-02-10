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Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplantısında, Türkiye-Yunanistan arasında devam eden istikşafi görüşmeler ele alınırken, Türkiye'nin yapıcı tavrının karşılık bulması gerektiği belirtildi.
 10 Şubat 2021 21:28
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Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Kurul Başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıda, Türkiye-ABD ilişkileri, Libya'daki son gelişmeler, Doğu Akdeniz, AB ile ilişkiler ve dış politikadaki güncel meseleler etraflıca değerlendirildi. Yeni dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinin gündeminde yer alan konular hakkında politika seçenekleri tartışıldı.

'TÜRKİYE'NİN YAPICI TAVRI KARŞILIK BULMALI'

Toplantıda, Libya'da yılsonunda yapılması beklenen seçime kadar görev yapmak üzere belirlenen geçici yönetimden duyulan memnuniyet dile getirilirken, Libya'da kalıcı barış ve istikrarı sağlayacak siyasi çözüm sürecine Türkiye'nin muhtemel katkıları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de barış ve adil paylaşımdan yana olduğu vurgulanarak hak ve çıkarlarını koruma noktasındaki kararlılığı yinelenirken, Türkiye-Yunanistan arasında devam eden istikşafi görüşmelerin seyri de ele alındı. Türkiye'nin yapıcı tavrının karşılık bulması gerektiği belirtildi. Türkiye-AB ilişkilerinde stratejik öncelikler, ortak vizyon ve çıkarlar doğrultusunda işbirliğini arttıracak somut adımlar atılmasının önemine dikkat çekildi.

Toplantının son bölümünde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından 'Türkiye'nin Ulusal Siber Güvenlik Çalışmaları' başlıklı sunum yapıldı. Sunumda, muhtemel siber saldırılara karşı Türkiye'nin savunma kapasitesi ve bu alanda yapılan yenilikler kurul üyeleriyle paylaşıldı.
DHA
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