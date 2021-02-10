İETT otobüsü çalan şüpheli yakalandı; suç makinesi çıktı
|10 Şubat 2021 21:30
|+Aa- Yazdır
Maltepe'de, park halindeki belediye otobüsünü çalarak Beyoğlu'nda bırakan şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9 Şubat'ta saat 09.30 sıralarında, Maltepe-Kadıköy hattında çalışan otobüsün Beyoğlu bölgesinde kapıları açık şekilde terk edilmiş halde bulunması üzerine çalışma başlatıldı.
Şoför C.K'nın 8 Şubat'ta otobüsü park ettiği, ertesi gün saat 06.00 sıralarında ise diğer şoför A.T'nin burada bulamadığı otobüsün, GPRS kayıtlarına bakıldığında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Meydanı Çınaraltı'nda olduğu belirlendi.
Polis ekiplerince yapılan araştırmada kimliği tespit edilen şüpheli A.V.C. Kartal'daki ikametinde yakalandı.
"Kasten yaralama", "gasp", "uyuşturucu ticareti" ve "otodan hırsızlık" gibi toplam 35 suç kaydı olduğu belirlenen şüphelinin beyanında, ihtiyacı olduğu için aldığı otobüsü geri getirme fırsatı bulamadığını söylediği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Uçuruma yuvarlanan belediye aracının şoförü yaralandı
10 Şubat 2021 19:09
|Oyuncu Oya Okar'ın otomobilini çalan şüpheliler yakalandı
10 Şubat 2021 14:58
|Kıbrıs'ta vatani görevini yaparken ölen erin davasında ağırlaştırılmış müebbet istemi
10 Şubat 2021 14:51
|Aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi 150 lira için öldürülmüş
10 Şubat 2021 13:53
|Ankara'da 'büyücü' operasyonunda Suriye uyruklu 13 şüpheli yakalandı
10 Şubat 2021 12:58
|Bursa'da bir kişi yol kenarında tabancayla öldürülmüş bulundu
10 Şubat 2021 12:28
|Kayseri'de hırsızlık yapan kayınbirader ile eniştesi suçüstü yakalandı
10 Şubat 2021 11:35
|Gaziantep'te iki silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
10 Şubat 2021 11:34
|Balıkesir'de bir fabrikada kazanın patlaması sonucu 6 işçi yaralandı
10 Şubat 2021 11:31
|Bir acayip olay! İETT otobüsü çalıp İstanbul turuna çıktı!
10 Şubat 2021 10:50