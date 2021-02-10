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İETT otobüsü çalan şüpheli yakalandı; suç makinesi çıktı

Maltepe arası sefer yapan park halindeki İETT otobüsünü çalarak Taksim'e götüren, burada bir süre dolaştıktan sonra onu Taksim Meydanı Alt Geçidi'nde bırakarak kaçan şüpheli yakalandı.
 10 Şubat 2021 21:30
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İETT otobüsü çalan şüpheli yakalandı; suç makinesi çıktı

Maltepe'de, park halindeki belediye otobüsünü çalarak Beyoğlu'nda bırakan şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9 Şubat'ta saat 09.30 sıralarında, Maltepe-Kadıköy hattında çalışan otobüsün Beyoğlu bölgesinde kapıları açık şekilde terk edilmiş halde bulunması üzerine çalışma başlatıldı.

Şoför C.K'nın 8 Şubat'ta otobüsü park ettiği, ertesi gün saat 06.00 sıralarında ise diğer şoför A.T'nin burada bulamadığı otobüsün, GPRS kayıtlarına bakıldığında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Meydanı Çınaraltı'nda olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada kimliği tespit edilen şüpheli A.V.C. Kartal'daki ikametinde yakalandı.

"Kasten yaralama", "gasp", "uyuşturucu ticareti" ve "otodan hırsızlık" gibi toplam 35 suç kaydı olduğu belirlenen şüphelinin beyanında, ihtiyacı olduğu için aldığı otobüsü geri getirme fırsatı bulamadığını söylediği öğrenildi.
DHA
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