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KDK'dan doçentlik unvanı alanların mali hakları hakkında önemli karar!

 18 Şubat 2021 10:08
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KDK'dan doçentlik unvanı alanların mali hakları hakkında önemli karar!

Kamu Denetçiliği Kurumu, doçentlik unvanı alan öğretim üyelerinin ek gösterge ve bazı diğer mali haklarını almaları için kadroya şartı bulunmadığı yönünde tavsiye kararı verdi!

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi Bilim Alanında Doktor Öğretim Üyesi olarak görev kişi, Doçentlik Unvanını almasından sonra 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu uyarınca Doçentlik mali haklarından yararlanmak üzere talepte bulunmuştur.

Hacettepe Üniversitesi, Maliye Bakanlığının 11.11.1996 tarih ve 115506-62/23713 ile 20.08.1991 gün ve 19549 sayılı yazısına atıf yaparak, aylıkların hesabında esas alınan ek göstergelerin unvana göre değil, kadro unvanına göre belirlendiği bu sebeple anılan ek göstergeden yararlanabilmek için de o kadroda görev yapma şartı aranmakta olduğundan işlem yapılamadığını bildirmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan değerlendirmede; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun ilgili maddelerine göre doçentlerin mali haklarının aşağıdaki tabloya göre hesaplanması gerektiği;

Doçent kadrosuna atanamamış olsa da doçent unvanına bağlı olarak fiilen bu unvanın gerektirdiği işleri yürüten kişilerin doçentlik unvanına bağlı bulunan ek gösterge, ek ders, geliştirme ödeneği ve eğitim öğretim ödeneği gibi mali haklardan yararlandırılması gerektiği; Üniversitenin bu haklardan yararlanmak için kadroya atanma şartı araması işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı ifade edilmiştir.

İŞTE KDK KARARI:
Memurlar.Net
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