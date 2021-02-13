Serik dağlarındaki doğa harikaları

Antalya'nın doğu ilçelerinden biri olan Serik, dağlara kadar uzanan yolları ile birçok güzelliği de içerisinde barındırıyor. Batı Antalya'ya nazaran dağlara ulaşmak için daha uzun yol yapmanız gereken bu bölgede Toroslar sizleri karşılıyor. Serik'te nüfusun çoğu dağlardan akan suların oluşturduğu alüvyal arazilerin üzerinde yaşıyorlar. Yazları ise Torosların kuzeyine ve Isparta bölgesindeki dağlarda yayla hayatı yaşıyorlar. İçerisinden irili ufaklı bir çok suyun aktığı dağların her noktasında onlarca doğal güzellik bulunuyor. Bu yazımızda pek de popüler olmayan ve ulaşmanın çok da kolay olmadığı bazı noktaları anlatacağız.

BÖLGEDEKİ SAKLI GÜZELLİKLER

Antalya'ya geldiğinizde meşhur yerlerden ziyade daha sakin noktaları keşfetmek istiyorsanız aşağıda bahsettiğimiz yerleri değerlendirebilirsiniz. Buralara gitmek ise kolay değil. Bazı noktalardan sonra sadece 4x4 araçların gidebildiği kısımlar vefiziksel esneklik gerektiren parkurlar bulunuyor. Bu yüzden noktaları anlatmaya başlamadan önce bunları da göz önünde bulundurmanız gerekiyor.

GELİN ŞELALESİ

Dağlardan gelip önce Koca Dere'ye sonra da Akbaş göletine akan sulardan biri de Gelin Şelalesi üzerinden akmakta. Debisi yüksek olmayan eni 1 metre genişliğindeki küçük bir çay bir noktadan sonra 7-8 metre yüksekten aşağısında oluşturduğu havuzuna dökülmekte. Zamanında daha güçlü aktığı belli olan şelale kendisine geniş bir açıklık oluşturmuş. Döküldüğü yerdeki turkuaz su, burgu görünümü almış kayalardan akarak Koca Dere'ye bağlanıyor. Şelalenin yukarısına çıkmak veya havuzuna çıkmak için ise dik bir sırta çıkıp doğaçlama yapmanız gerekiyor.

Bahar dönemlerinde akışın devam ettiği anlaşılan iki küçük bağlantı daha olduğu sırtı yıkarken dikkatli olmanız gerekiyor.Ayak basılacak zemin oldukça dar. Şelalenin yukarı kısmında ve orta kısmında bulunan kayalıkların hepsinin oldukça kaygan olduğunu da hatırlatmak gerekiyor.

Gelin Şelalesine Nasıl Gidilir?

Yolculuğunuzda ilk olarak varmanız gereken yer Serik üzerinden yukarı doğru çıkıp Akbaş Göleti olacak. Akbaş Göletine ulaştıktan sonra bir kaç kulübenin arasında yukarı doğru devam etmeniz gerekiyor. Dar ve taşlı olan bu yoldan devam etmek için aracınızın altının mutlaka yüksek olması gerekiyor. Yaklaşık 5 dakika kadar bu yoldan devam ettiğinizde insan yapımı küçük bir bendin bulunduğu noktaya ulaşacaksınız. Bu bendin üzeri kayalarla dolu. Eğer gittiğiniz dönemdeki durum uygunsa derenin karşı tarafına geçip, su solunuzda kalacak şekilde dere yatağını takip edebilirsiniz. Çünkü Gelin Şelalesi suyun sağında kalmakta. Eğer suyun solundan devam ederseniz de yine dere yatağı üzerinden gidebilirsiniz. Şelaleye yakın noktadaki daralmalardan birinden karşıya geçebilirsiniz. Ayrıca aracınızı bıraktığınız noktadan dere yatağını üzerindeki patikadan gitmeyiniz. Çünkü bir süre sonra sona eriyor ve otların, ağaçların arasından aşağı inmeniz gerekiyor.

VİKİNG HAVUZU

Viking havuzunun adının kim tarafından konulduğunu öğrenemesekte, vikinglerle hiçbir bağlantısı olmadığını söyleyebilriiz. Kısa bir şelaleden gelen suyun kaynağı ise ise daha da yukarı da bulunan ama gidiş yolu başka yerden olan Etler Şelalesinden gelmekte. Havuzun bulunduğu noktadaki derinlik tahminen 3 metreyi bulabilmekte. Şiddeti devamlı olarak yüksek olan su ise genel olarak küçük dalgalarla sürekli hareket halinde. Bu sebeple tam bir havuz keyfi düşleyenler için uyarımızı da yapmış olalım.

Neredeyse yuvarlağa yakın olan bu havuzun çapı ise 20 metre civarında. Viking havuzundaki ilginç bir nokta da, ulaştığınız yerin hemen dibinde ilginç bir mağara bulunuyor. Zemininden akarsu ile bağlı olan mağaranın içerisi ise değişik bitkiler ile kaplanmış.

Viking Havuzuna Nasıl Gidilir?

İlk olarak yukarıdaki "Gelin Şelalesine Nasıl Gidilir?" başlığı altındaki yazımızı sonuna kadar uygulayıp Gelin Şelalesine ulaşmanız gerekiyor. Ardından nehri solunuzda bırakarak araziden kayaları geçerek devam ediyorsunuz. Bazı noktalarda fiziksel güç gerektiren kısımlardan geçmeniz gerekiyor. Suyun mevsimsel olarak yükseleceğini de hesaba katarsak bahar ve yaz başlangıcında bazı noktaları suya girerek geçmek zorunda kalabilirsiniz. Bunun için yanınızda deniz ayakkabısı getirebilir ve giyiminizi her an suya girebilecek gibi ayarlayabilirsiniz. Suyun sağında kalarak yaklaşık 20 dakikalık parkuru geçtikten sonra son 100 metrede hafif sola doğru kıvrılan kısmı aştığınızda şelale ve havuz karşınıza gelmiş olacaktır.

ETLER ŞELALESİ

Bölgedeki gezimizin duraklarından biri de Etler Şelalesi. Bu şelale, dağların zirvelerinden gelen suların yıl boyunca aktığı ve sırasıyla Viking Havuzuna, Akbaş Göletine ve daha sonra da Tazı Kanyonunu ve Köprülü Kanyonu aşıp gelen Köprüçay'a bağlanıyor. Antalya'da bulunan en yüksek şelalerinden biri olan Etler Şelalesi yaklaşık olarak 50 metre yüksekten dökülüyor. İki büyük kayanın arasından tüm ihtişamıyla akan su altında yeşil-turkuaz arasında bir havuz oluşturuyor. Düştükten sonra durulan su yaklaşık 10 metrelik durgunluktan sonra yoluna devam ediyor ve dağlardan metrelerce aşağıya kadar gidiyor.

Etler Şelalesi çevresinde ne bir tesis ne de bir imkan bulunuyor. Oldukça bakir olan bu nokta genel olarak büyük kayaların oluşturduğu bir bölge. Etrafı ise yoğun çam ormanları ile kaplı. Bölge de şelale dışındaki tek şey ise doğayı kirleten insanların artıkları. Ülkemizdeki birçok güzelliği sizlere tanıtırken korunması için gerekli özenin ve bireysel farkındalığın artması gerektiğini de belirtmek istiyoruz. Böyle özel noktaların yarınlara kalması için buraları temiz tutmalıyız.

Etler Şelalesine Nasıl Gidilir?

Eğer gezinizi yukarı noktaları da eklemeyi düşünüyorsanız buraya gitmek için iki alternatif var. İlk tercihiniz Gelin Şelalesinin olduğu kısım ise, göletin bittiği noktadan sonra karşınıza gelen barakaların arasından bir yol ayrılmakta. Eğer bu yolu takip ederseniz Etler Şelalesinin bulunduğu noktaya yaklaşık yarım saat sonra çıkabilirsiniz. Lakin bu yol oldukça dik ve 4x4 araç gerektiren kısımlara sahip. Daha çok ormancıların kullandığı bu yolu tavsiye etmiyoruz. En iyi gideceğiniz yol ise Akbaş göletinden aşağı inip Karapınar'a ayrılan ana yoldan devam etmeniz. Kilometre olarak uzun görünse de daha kolay hızlı gideceğinizi söyleyebiliriz. Bu yolu takip ettiğinizde haritalarda konumu bulunan Etler Şelalesine kolayca ulaşabilirsiniz. Ana yoldan gittiğinizde sağa dönüp stabilize yola giriyorsunuz. Kısa bir inişten sonra yol solunuzdan aşağı gidiyor. Dağdan akan suların yol üzerinden aktığı bu noktadan sonra ise yürüyerek devam etmeniz gerekiyor. Yaklaşık 10 dakikalık yürüyüşten sonra Şelalenin bulunduğu alan ulaşmış olacaksınız.

BÖLGEDEKİ İMKANLAR ve UYARILAR

Şelalelerin bulunduğu bölgeye gideceğinizde temel ihtiyaçların nereden karşılanacağı konusu da elbette önem taşımakta. Eğer bu noktalardan herhangi birine doğru yola çıkıyorsanız aşağıdaki uyarılımızın hepsine dikkat etmeniz gerekiyor. Yazdıklarımızın her üç nokta için de geçerli olduğunu unutmayınız.

- Şebeke kullanımı operatöre bağlı olarak çoğunlukla zayıf sinyalde çekiyor

- Yakınlarda konaklama tesisi bulunmuyor

- Yolların %80'i stabilize yollardan oluşuyor

- Bölgelere ulaşmak için fiziksel aktivite gerekiyor

- Yüzmek yasak değil fakat su yıl boyu soğuk

- Zeminler kayalık olduğu için deniz ayakkabısı kullanmanız önerilir

- Konaklama için kamp alanları bulunmuyor

- Çeşme, tuvalet, elektrik,market gibi imkanlar bulunmuyor

- Çukur noktalarda bulunması sebebiyle güneş alma süreleri düşük

- Çevresinde ateş yakmak oldukça riskli olduğundan ateşli piknik yapmayınız

- Herhangi bir çöp kutusu bulunmuyor

- Toplu taşıma ile gidilemiyor

- Alışverişlerinizi Serik şehir merkezinden tamamladığınıza emin olmalısınız

ŞELALELER BÖLGESİNE GENEL ULAŞIM

Şelalelerin bulunduğu bölgeye gelmenin en kolay yolu her zaman öncelikle Serik ilçe merkezinden geçiyor. Serik'ten Akbaş Göleti'nin bulunduğu nokta ise 25 km olup yaklaşık yarım saat sürmekte. Ayrıntılı noktalar için ise yukarıda yol tariflerini takip edebilirsiniz. Şelaleler bölgesinin bazı merkezlere olan uzaklıkları ise şöyle;

- Antalya 60 km

- Konya 290 km

- Adana 600 km

- Ankara 550 km

- İzmir 510 km

- İstanbul 750 km

- Kayseri 600 km