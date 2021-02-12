AYM'den, engelli aylığında muhtaçlık ölçütü kararı
Anayasa Mahkemesi engelli aylığında, muhtaçlık ölçütü belirlenirken diğer aile bireylerinin gelirinin dikkate alınmasının Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.
|12 Şubat 2021 00:36
|+Aa- Yazdır
Engelli aylığı alınabilmesi için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden daha az olması şartı aranmaktadır.
Bu hükmün iptali için Ankara 15. İdare Mahkemesi Anayasa mahkemesine başvurmuştur.
Anayasa Mahkemesi engelli aylığında, muhtaçlık ölçütü belirlenirken diğer aile bireylerinin gelirinin dikkate alınmasının Anayasa'ya aykırı olmadığına karar vermiştir. Karar için tıklayın.
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'AYM kararlarının uygulanmaması anayasayı işlevsiz yapabilir'
09 Şubat 2021 11:51
|'Amblem benzerliği' nedeniyle itiraz edilmişti, AYM kararını verdi
09 Şubat 2021 10:41
|Kurumsal posta hesabını, özel işlerde kullandı, işten atıldı... AYM hak ihlali yok dedi
05 Şubat 2021 11:45
|AYM, Enis Berberoğlu kararının gerekçesini yayımladı
03 Şubat 2021 07:53
|AYM: 2547'e tabi uzman doktora nöbet ücreti ödenmemesi ayrımcılık
02 Şubat 2021 18:50
|AYM'den yıkılan binanın sahibi için 'hak ihlali' kararı
28 Ocak 2021 19:25
|AYM, ceza alan memurun işten atılmasını hak ihlali saydı
27 Ocak 2021 17:49
|AYM: Başkana 'imar rant hırsızı' demek suç değil
21 Ocak 2021 15:11
|AYM'den Enis Berberoğlu hakkından ikinci ihlal kararı
21 Ocak 2021 12:23
|AYM'nin iş yükü azaltılacak
21 Ocak 2021 07:30