1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM'den, engelli aylığında muhtaçlık ölçütü kararı

Anayasa Mahkemesi engelli aylığında, muhtaçlık ölçütü belirlenirken diğer aile bireylerinin gelirinin dikkate alınmasının Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.
 12 Şubat 2021 00:36
+Aa- Yazdır
AYM'den, engelli aylığında muhtaçlık ölçütü kararı

Engelli aylığı alınabilmesi için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden daha az olması şartı aranmaktadır.

Bu hükmün iptali için Ankara 15. İdare Mahkemesi Anayasa mahkemesine başvurmuştur.

Anayasa Mahkemesi engelli aylığında, muhtaçlık ölçütü belirlenirken diğer aile bireylerinin gelirinin dikkate alınmasının Anayasa'ya aykırı olmadığına karar vermiştir. Karar için tıklayın.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'AYM kararlarının uygulanmaması anayasayı işlevsiz yapabilir'
09 Şubat 2021 11:51		 'Amblem benzerliği' nedeniyle itiraz edilmişti, AYM kararını verdi
09 Şubat 2021 10:41
Kurumsal posta hesabını, özel işlerde kullandı, işten atıldı... AYM hak ihlali yok dedi
05 Şubat 2021 11:45		 AYM, Enis Berberoğlu kararının gerekçesini yayımladı
03 Şubat 2021 07:53
AYM: 2547'e tabi uzman doktora nöbet ücreti ödenmemesi ayrımcılık
02 Şubat 2021 18:50		 AYM'den yıkılan binanın sahibi için 'hak ihlali' kararı
28 Ocak 2021 19:25
AYM, ceza alan memurun işten atılmasını hak ihlali saydı
27 Ocak 2021 17:49		 AYM: Başkana 'imar rant hırsızı' demek suç değil
21 Ocak 2021 15:11
AYM'den Enis Berberoğlu hakkından ikinci ihlal kararı
21 Ocak 2021 12:23		 AYM'nin iş yükü azaltılacak
21 Ocak 2021 07:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:14 - Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?00:10 - Selçuklu mirası Alanya00:01 - 14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:56 - ABD Başkanı eski Donald Trump, oylama sonucu aklandı23:52 - Mahir Ünal: TÜİK verilerini muhalefet itibarsızlaştırıyor23:50 - Sosyal medya hesaplarınız taklit yöntemiyle kapanabilir
23:46 - Ambulans sürücüsü Feride: 2 kez darp edildim23:24 - İkinci el araç piyasasında düşüş sürüyor23:01 - 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı22:58 - Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti22:54 - Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı22:42 - Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da kar yağışı başladı
22:34 - Fatmanur Altun'un Clubhouse hesabı askıya alındı22:25 - Tiftik alımına bu yıl 'İngiliz modeli' geliyor22:19 - Karantinada çevrim içi müzik derslerine ilgi arttı22:17 - AK Parti'li Özkan'dan 'yeni anayasa' açıklaması22:10 - Çiçekçilerden yüzde 700 kar! 2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
21:57 - Yetersiz anne sütü alımı, alerjiyi tetikleyebiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?
Selçuklu mirası Alanya
14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şifre unutmak 3
selam olsun 2
hemfikir 2
SİDA 1
telefon fiyatlarının yüzde yüz düşmesi 9
memurlar net'in reytingi 2
sarmal 5
yetkileri kötüye kullanmak 1
başaşağı video konferans 1
tercih yapmak 2
SON İLANLAR
Çankırı Çerkeş SYDV 4 Geçici 4 İşçi Alacak
Trabzon Arsin SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Reşadiye SYDV 20 İşçi Alacak
Tokat Erba SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç SYDV 13 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Tarım ve Hayvancılık Geçici 25 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 44 İşçi Alacak
Mardin Artuklu SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam