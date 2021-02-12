DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu gözaltında
|12 Şubat 2021 02:50
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DHP-C'nin Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu İstanbul'da gözaltına alındı.
Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Geçen yıl örgüte yönelik operasyonda hücre evindeki özel bölmede DHKP-C'li Ümit İlter ile birlikte 'Sağır Oda' diye tabir edilen bölmede yakalanan DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu "örgüt kurma ve yönetmekten yargılandığı mahkemece tutuklanmış, bir süre önce de 'ev hapsi' statüsüne alınarak cezaevinden tahliye edilmişti.
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlan 'Terörden Arananlar' listesinde 'gri' kategoride bulunduğu sırada yakalanan Eroğlu, tahliye edildikten sonra Savcılığın itirazı üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.
Geçen yıl yapılan operasyonda, Okmeydanı'ndaki Grup Yorum'un da faaliyet gösterdiği İdil Kültür Merkezi'nde bulunan gizli bölmelerde beraberindeki DHKP-C üyeleri ile yakalanan örgütün Türkiye sorumlusu için yapılan itirazın ardından başka bir soruşturma kapsamında bu gece operasyon düzenlendi. Sarıyer Armutlu'da bir eve yapılan baskında gözaltına alınan Caferi Sadık Eroğlu, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.
Örgüt sorumlusunun emniyetteki sorgusu sürüyor.
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