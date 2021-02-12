İzmir'de dolu birikintileri kar yağışını andırdı
|12 Şubat 2021 03:28
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İzmir'de etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerden Çiğli ilçesinde biriken dolular kar yağışını andırdı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken doluları küreklerle temizledi.
İzmir'de gece 23.00 itibarıyla başlayan sağanak yağış ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan yağışlardan en çok etkilenen ilçelerden biri ise Çiğli ilçesi oldu. Yaklaşık 5 dakika boyunca yağan dolu yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Bazı yerlerde biriken dolular kar yağışını andırdı. Vatandaşlar evlerinin ve iş yerlerinin önünde biriken doluları küreklerle temizlemeye çalıştı. Çiğli'de yoğun yağış sebebiyle bazı mahallelerde taşkınlar oluşurken 17 ev taşkınlardan etkilendi. Çiğli Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçede yaşanan taşkınlara kısa sürede müdahale etti. Ekipler kepçelerle ve vidanjörlerle doluları ve yağmur sularını bölgelerden arındırdı.
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