Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
|12 Şubat 2021 06:30
|+Aa- Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ile Giresun çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, zamanla Marmara'nın kuzey ve Doğusu ile Batı Karadenizin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, Edirne'nin güneyi, Çanakkale ve Muğla çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyinde (Balıkesir, Bursa), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerinden, gece saatlerinden Marmara ve Yarın Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40- 80km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Edirne'nin güneyi, Çanakkale ve Muğla çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli (21-50 mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyinde (Balıkesir, Bursa), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerinden, gece saatlerinden Marmara ve Yarın Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40- 80km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, baca ve soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ UYARISI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ambulans sürücüsü Feride: 2 kez darp edildim
13 Şubat 2021 23:46
|Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti
13 Şubat 2021 22:58
|Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da kar yağışı başladı
13 Şubat 2021 22:42
|Çiçekçilerden yüzde 700 kar! 2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
13 Şubat 2021 22:10
|Türkiye'nin iklim değişikliği raporu: Yüzde 85.3 endişe duyuyor
13 Şubat 2021 21:55
|Meteoroloji'den 7 il için don uyarısı
13 Şubat 2021 21:46
|33 haftalık hamile sağlık çalışanı Covid-19 aşısı oldu
13 Şubat 2021 20:37
|Meteoroloji'den bazı illerimiz için fırtına uyarısı
13 Şubat 2021 19:54
|Güneşin keyfini yerleşik turistler çıkarttı
13 Şubat 2021 19:51
|Meteoroloji'den kar uyarısı: 50 santimi bulabilir
13 Şubat 2021 18:42