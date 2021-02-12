Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Kastamonu'da Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|12 Şubat 2021 07:07
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Kastamonu Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, sabah saatlerinde il genelinde hissedilen bir depremin meydana geldiğini söyledi.
Can ve mal kaybı konusunda şu ana kadar kendilerine gelen bir ihbarın olmadığını belirten Çakır, "Tüm ilçelere ulaştık. Herhangi can ve mal kaybımız bulunmuyor. Bir saate kadar daha detaylı bir bilgi vereceğiz." dedi
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