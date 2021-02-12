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İzmir'de hortum dehşeti: Araçlar devrildi 16 kişi yaralandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum ve aşırı rüzgar nedeniyle 16 kişi yaralanırken, Çeşme ilçesinde incelemelerde bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ihtiyaç duyulan tüm ekiplerin bölgeye seferber edildiğini belirtti. Öte yandan Çiğli'deki kuvvetli yağış ise sel baskınlarına neden oldu. İlçede parke taşlı bir yol yağış nedeniyle çöktü. Bazı araçlar zarar gördü. Torbalı ilçesinde de kuvvetli rüzgar bazı binaların çatılarına zarar verdi.
 12 Şubat 2021 06:15
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İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum ve aşırı rüzgar nedeniyle 16 kişi yaralandı.

Alaçatı Mahallesi'nde hortum ve aşırı rüzgar sonucu bir vinç inşaat alanındaki işçi barakalarının üzerine devrildi. Ayağı kırılan bir kişi İzmir'e sevk edildi. Diğerlerinin durumunun da hafif olduğu bildirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü, durumun stabil olduğunu kaydetti. Çataklı, İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Köşger, incelemelerde bulundu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesinde incelemelerde bulundu.

Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulan tüm ekiplerin bölgeye seferber edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Daha önce İzmir'de görülmemiş bir vaka yaşandı. Bu oldukça kuvvetli bir hortum. Şimdi sahili gezdik. Özellikle Alaçatı Port bölgemizde araçları 8-10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden aşıp diğerlerinin üzerine atmış ve oldukça fazla araçta tahribat olduğu anlaşılıyor."

Yamaç Evleri bölgesindeki bazı konutlarda hasar oluştuğunu da aktaran Köşger, Urla ilçesindeki 700 seranın da doludan zarar gördüğünü bildirdi.

Bakan Pakdemirli'yi taşıyan uçak iniş yapamadı

Hortum olayı nedeniyle İzmir'e gelmek için Ankara'dan havalanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi taşıyan uçağın hava muhalefeti nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapamadığı ve başkente geri döndüğü öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "Çeşme Alaçatı Port civarında oluşan hortumun maddi zararı büyük. AKS ekiplerimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi tüm kurumsal gücüyle vatandaşlarımızın yanında." ifadelerini kullandı. Soyer, yaralılara geçmiş olsun dileğini de mesajında iletti.

Çeşme Belediye Başkanı Oran

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise hortuma ilişkin, "Yeryüzündeki cennet Çeşme akşam 09.00 sularında cehennemi yaşadı." ifadelerini kullandı.

Bazı ahırlarda çatıların uçtuğunu aktaran Oran, "Çeşme Belediyesi bütün ekipleriyle beraber ben dahil olmak üzere sahadayız. Hem hasarları bir an evvel sarmaya hem de hayvanları damdan sağlıklı bir şekilde çıkarmak için çalışmalara devam ediyoruz. Biz Çeşmeyiz. Çeşme Belediyesi olarak Çeşmelilerle beraber yeni bir güne uyanacağız. Her şey çok güzel olacak." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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