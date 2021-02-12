1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzaya harcanan para boşa gitmez

"Milli Uzay Programı" uzay alanında çalışan bilim insanlarını heyecanlandırdı. Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Selim Osman Selam, uzay teknolojilerine harcanan bütçenin boşa gitmeyeceğini, Türkiye'nin bilim ve sanayisinin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi. Selam, "Uzay teknolojilerine daha evvelden başlamış olsaydık çoktan yerli otomobil üretmiştik" dedi.
 12 Şubat 2021 07:25
+Aa- Yazdır
Uzaya harcanan para boşa gitmez

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selim Osman Selam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programını Yeni Şafak'a değerlendirdi. 2018'de kuruluşu gerçekleştirilen Türkiye Uzay Ajansı'nın alanında 'şemsiye kuruluş' olduğuna dikkat çeken Prof. Selam, halen 5 üniversitede 'astronomi ve uzay bilimleri' bölümü bulunduğunu hatırlattı.

İSTİHDAM ALANI SAĞLAYACAK

Açıklanan programla üniversitelerde bu alanda kontenjan sayısının artmasını beklediğini söyleyen Prof. Selam, "Öğrenci kalitemizi biraz değiştirecek. Son iki yıldır TÜBİTAK UZAY, ASELSAN, HAVELSAN, TAİ gibi kuruluşlar uydu projelerinde astronom istihdam etmek üzere iş ilanlarına çıkıyorlardı. Gelecek vaat etmiyor düşüncesi ile öğrenciler bizleri tercih etmiyordu. Bu açıklanan program sayesinde bizi tercih edenlerin sayısının artacağını ve bize yöneleceğini düşünüyorum. Bizim bölüme önemli bir istihdam alanı sağlayacaktır" dedi. Prof. Selam, "Teknolojiyi geliştirmeyi hedeflemiş bir ülke, bunu devlet politikası yapmış ise 'sanayileşmede ve teknolojide kendi üretimimle, kendi çabamla, kendime yeten bir ülke olmak istiyorum' derse, uzayda bu projelerle yer almadığı sürece yeryüzünde yapacağı bir şey yoktur. Uzay teknolojilerine daha evvelden başlamış ve belli bir aşama kaydetmiş olsaydık biz çoktan yerli otomobil üretmiştik" dedi.

UZAYA HARCANAN BÜTÇE BOŞA GİTMEZ

Prof. Selam, şöyle konuştu. "'Ülkede bu kadar aç varken, uzaya gitmek için bu kadar para harcanır mı' diyenler olacak. Teknoloji geliştirip, satan alan değil, üreten ülke olursanız dünyada da o kadar varım diyebilirsiniz. Uzay teknolojilerinde harcanan bu bütçeler boşa gitmez, mutlaka gündelik yaşama geri döner. Birçok açıdan Türkiye'nin bilim ve sanayisinin gelişmesine katkısı olacaktır."

SİYASET ÜSTÜ BİR MESELE

Uzay çalışmalarının siyaset üstü olduğunun altını çizen Prof. Selam, "Biraz onu anlamaları gerekir. Çünkü siyasi yaklaşımlarla eleştiriliyor. Siyaset ötesidir, bilim ve teknolojideki hedefler siyaset üstüdür" dedi.

Yasemin Asan

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tiftik alımına bu yıl 'İngiliz modeli' geliyor
13 Şubat 2021 22:25		 Rusya'ya domates sevkiyatı 10 gün içinde başlayacak
13 Şubat 2021 21:52
Borsa İstanbul'dan halka açılma şartlarında düzenleme
13 Şubat 2021 16:32		 Milyonerlerin mevduatı 2020'de 568 milyar lira arttı
13 Şubat 2021 15:43
Yurt içi piyasalarda, Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek
13 Şubat 2021 11:31		 Bakan Varank, Irak'ın petrolünü taşıyacak vagonları Kocaeli'den uğurladı
13 Şubat 2021 11:28
JP Morgan, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
13 Şubat 2021 10:59		 İstilacıların en tehlikelisi
13 Şubat 2021 08:25
Erdoğan uyardı: Çiftlik Bank işine dönmesin!
13 Şubat 2021 08:21		 Bakanlıktan gıdada indirim, hediye ve şifrelere inceleme
12 Şubat 2021 22:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:14 - Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?00:10 - Selçuklu mirası Alanya00:01 - 14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:56 - ABD Başkanı eski Donald Trump, oylama sonucu aklandı23:52 - Mahir Ünal: TÜİK verilerini muhalefet itibarsızlaştırıyor23:50 - Sosyal medya hesaplarınız taklit yöntemiyle kapanabilir
23:46 - Ambulans sürücüsü Feride: 2 kez darp edildim23:24 - İkinci el araç piyasasında düşüş sürüyor23:01 - 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı22:58 - Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti22:54 - Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı22:42 - Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da kar yağışı başladı
22:34 - Fatmanur Altun'un Clubhouse hesabı askıya alındı22:25 - Tiftik alımına bu yıl 'İngiliz modeli' geliyor22:19 - Karantinada çevrim içi müzik derslerine ilgi arttı22:17 - AK Parti'li Özkan'dan 'yeni anayasa' açıklaması22:10 - Çiçekçilerden yüzde 700 kar! 2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
21:57 - Yetersiz anne sütü alımı, alerjiyi tetikleyebiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?
Selçuklu mirası Alanya
14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
astronot kozmonot taykonot 3
al satla geçinmek,al yatla zengin olmak 2
deniz domuzu 1
Dıana 1
hemfikir 2
biliyorum ama ispatlayamam 3
foucault sarkacı 1
Klaus-Sihirli Plan 1
müdürün kafası geleceğimden daha parlak 1
Ağrı Dağı eteğinde 1
SON İLANLAR
Çankırı Çerkeş SYDV 4 Geçici 4 İşçi Alacak
Trabzon Arsin SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Reşadiye SYDV 20 İşçi Alacak
Tokat Erba SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç SYDV 13 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Tarım ve Hayvancılık Geçici 25 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 44 İşçi Alacak
Mardin Artuklu SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam