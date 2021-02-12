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Avrupa'da bir yılda 138 Türk çocuğunu zorla devşirdiler

Avrupa, "çocukların, kendi ebeveynleri yanında yetiştirilme hakkına" ihanet ediyor. Türkiye kökenli binlerce çocuk ailelerinden zorla alınarak Hristiyan ailelere verildi. Sadece bir yılda Almanya'da 88, Fransa'da 18, Avusturya'da 14, Norveç'de 8, Hollanda'da 6, İsveç'de 2, İsviçre'de 1, Macaristan'da 1 olmak üzere toplam 138 çocuk ailesinden koparıldı.
 12 Şubat 2021 07:45
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Avrupa'da bir yılda 138 Türk çocuğunu zorla devşirdiler

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, gençlik daireleri binlerce Türkiye kökenli çocuğu çeşitli bahanelerle ailelerinden kopararak Hristiyan ailelere verdi. Bu yolla çocuklar kendi anne ve babasının yanında büyüme hakkından mahrum edilirken ebeveynlerin de çocuğunu kendi kültür ve inancına göre yetiştirme hakları ihlal ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yurt dışı teşkilatlanması ile ailelerin bu parçalanmışlığına son vermek için uğraşıyor.

EN ÇOK ALMANYA'DA

Türk yetkililer, çocukların yeniden ailelerine döndürülmesi için çalışma yürütüyor. 2020 yılında başkonsolosluklara gençlik daireleriyle ilgili olarak birçok şikayet bildirildi. Avrupa'da sadece bir yılda 138 çocuk ailesinden koparıldı. Almanya'da 88, Fransa'da 18, Avusturya'da 14, Norveç'de 8, Hollanda'da 6, İsveç'de 2, İsviçre'de 1, Macaristan'da 1 olay tespit edildi. Sadece Almanya'da Düsseldorf Ataşeliği'ne gençlik daireleri tarafından 2015-2020 yılları arasında yapılan başvurularla, ailelerinden alınan ve çocuk sayısının 444 olduğu öğrenildi.

Yasemin Asan
Yeni Şafak
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