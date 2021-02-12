Seçim barajı yüzde 7'ye iniyor

AK Parti'nin, siyasi partiler ve seçim kanunlarına ilişkin mevzuatta yapılacak değişikliklerle ilgili çalışma tamamlandı. Bu konuda geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir sunum yapıldığı öğrenildi. En çok tartışma konusu olan yüzde 10'lik seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesi görüşü ön plana çıktı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında, hukukçu milletvekillerinden oluşan komisyonun yaptığı çalışmada seçim ve siyasi partiler mevzuatında yapılacak değişikliklerle ilgili alternatifli öneriler yer alıyordu. Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında yapılan toplantıda, bu tekliflerden hangilerinin gündeme getirileceği kararlaştırıldı. Özellikle yüzde 10'luk seçim barajı konusunda sıfır baraj, yüzde 5 baraj ve yüzde 7 baraj olmak üzere üç ayrı alternatif üzerinde çalışma yapılmıştı. Cumhurbaşkanın da olumlu görüş bildirdiği toplantıda, barajın yüzde 7'nin altında indirilmemesi konusunda görüş birliğine varıldı. MHP'nin itiraz ettiği daraltılmış bölge seçim sistemi önerisi ise rafa kaldırılarak yerine büyükşehirlerdeki seçim çevresi sayısının artırılması gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu formüle sıcak baktığı belirtildi.

MUHTARLIK SEÇİMLERİ FARKLI TARİHLERDE

Muhtarlık seçimlerinin belediye seçimlerinden ayrılması konusunda da çalışma yapıldı. Buna göre önümüzdeki mahalli seçimlerden itibaren, muhtarlık seçimlerinin bundan sonra mahalli seçimlerden altı ay sonra yapılması önerilecek. Bu konuda anayasa değişikliği gerektiğinden, muhalefet partilerinin desteği aranacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl, muhtarlık seçimlerinin yerel seçimlerden farklı bir tarihte yapılmasında fayda olduğunu dile getirmişti. CHP de bu konuda daha önce TBMM'ye kanun teklifi vermişti.

AK Parti'nin çalışmaları sırasında milletvekillerinin parti değiştirmesinin zorlaştırılması da tartışılmıştı. Ancak yapılan değerlendirmelerde, milletvekillerinin parti değiştirmeye engel getirilmesinin doğru olmayacağı kanaatine varıldı. Bunun yerine, TBMM'de sonradan oluşan parti gruplarının Meclis komisyonları ve başkanlık divanında temsil edilemeyeceklerine yönelik düzenleme yapılacağı belirtildi.

'EN KIDEMLİ HAKİM' ŞARTI KALKIYOR

İl ve ilçe seçim kurulu başkanlığı için yasada yer alan o ildeki 'En kıdemli hakim olma' şartı da değiştirilecek. Seçim Kurulu Başkanlığı için en kıdemli hakim olma şartı aranmayacak, bu göreve kimin getirileceğini YSK belirleyecek.

Yücel Kayaoğlu