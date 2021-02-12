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Cahit Özkan: Yeni anayasa süreci 4 aşamadan oluşacak

"Cumhurbaşkanı'mızın çağrısıyla süreç başladı. Öncelikle Bilim Kurulu kurulacak. Sonrasında taslak metin kamuoyuna teklif edilecek, müzakerelerin ardından anayasanın ete kemiğe bürünmesi için parlamento süreci işletilecek."
 12 Şubat 2021 07:59
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Cahit Özkan: Yeni anayasa süreci 4 aşamadan oluşacak

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni anayasanın isminin "Yeniden Kuruluş Anayasası" olacağını ifade ederek, sürecin dört aşamadan oluşacağını söyledi. Yeni anayasa ile ilgili yürütülecek çalışmaları gazetemize anlatan Cahit Özkan, özetle şunları söyledi:

Öncelikle yeni anayasa dediğimizde anayasanın 'sorunlu ve sorunsuz alanları' diye ikiye ayırmak lazım. 1982 anayasasının neredeyse üçte ikisi değişti. Değişen maddeler bir taraftan anayasanın iç bütünlüğünü kaybetmesine sebep olurken diğer taraftan da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açısından uyumsuz sorunlu düzenlemeler de kendisini göstermeye başlattı. Yeni anayasa, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'ye 2023 hediyesi olarak hayata geçirilmesi arzulanıyor. Yeni anayasa, 200 yıl sonrasına hitap edecek ve toplumsal barışımızın güvencesi olacak. Herkesin vicdanında 'Evet bu benim anayasam' diyebileceği toplumsal uzlaşı metnini hayata geçirmek istiyoruz.

BİLİM KURULU KURULACAK

150 yıllık anayasacılık tecrübemizden aldığımız ilhamla, hedefimiz iki yıllık süre zarfında anayasayı belli bir bütünlük içerisinde temellendirip hayata geçirmektir. Dört aşamalı olacak olan süreç Cumhurbaşkanı'mızın çağrısıyla başladı. Öncelikle Bilim Kurulu kurulacak. Siyasi çalışmadan ziyade, bilimsel bir çalışma olacak. Kurul çalışmalarının ardından, siyasi olarak Cumhur İttifakı'nın hukukçu kurmayları bu çalışmanın içeriğiyle ilgili hususları görüşmek üzere bir araya gelecek. Sonrasında taslak metin kamuoyuna ve diğer siyasi partilere teklif edilecek, bu müzakere sürecinin neticesinde anayasanın ete kemiğe bürünmesi için parlamento süreci işletilecek.

YENİDEN KURULUŞ ANAYASASI

Bu anayasanın ismi 'Yeniden Kuruluş Anayasası' olacak. Çünkü Gazi Mustafa Kemal'in İzmir İktisat Kongresi'nde yaptığı bir konuşmada, 'Arkadaşlar ülkemizi düşman işgalinden kurtardık, topraklarımızdaki işgali sonlandırdık. Ancak aynı İstiklal mücadelesini ekonomide, diplomaside, hukukta, sağlıkta, havacılıkta, üretimde ve ihracatta her alanda gerçekleştirmeliyiz' diyor. Yüz yıllık serüvenin ardından istiklal mücadelemizin bütün bu alanlarda amacına hedefine ulaşmasının neticesinden kuruluş anayasası olarak, sivil, demokratik bir anlayışla hazırlanmış anayasayla inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinde sistem olarak vatandaşlarımızın mutabakata vardığı bir metindir. Aksayan yönleri olabilir. Mevcut anayasanın içerisinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ayet değildir. Önümüzdeki süreçte çıkacak olan metnin sivil, demokratik, milli iradeyi hakim kılacağı, vesayete ve darbeye geçit vermeyeceğini, temel hak ve özgürlükleri, insan hak ve özgürlüklerini koruyan ve güçlendiren nitelikte olacağını ifade edebiliriz.

'NEFRET' SUÇU DÜZENLENECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan üzerinde çalışılan reform paketi ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, 'nefret' suçlarının yeniden düzenleneceğini söyledi. Toplumsal barışın hukuki olarak güvence altına alınacağını vurgulayan Cahit Özkan, "Dil, din, ırk ve siyasi düşünce gibi nedenlerle yapılan 'nefret' söylemi ve ayrımcılığa da 'dur' diyeceğiz. Ayrıca, bu konuların ulusal ve uluslararası anlamdaki gelişmelerini takip edeceğiz" ifadesini kullandı.

Ebru Karatosun

Türkiye
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