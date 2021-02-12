'Vaka sayıları azaldı, iyi senaryoda 6-7 ayda biter'
|12 Şubat 2021 08:21
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Milliyet'ten Meltem Günya'ın haberine göre: Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği (ESAM) tarafından düzenlenen 'Kovid 19 aşılarında son durum ve aşılar hakkında doğru bilinen yanlışlar' başlıklı toplantıya katılan Prof. Dr. Ceyhan merak edilen konular hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Ceyhan, "Vaka sayıları dört ülke hariç azalmaya başlamıştı. Fakat birkaç gündür artmaya başladı. Bunun nedenlerinden biri mutasyonun giderek yayılması. Sadece bildiğimiz yayıldığı ülkelerde 1.5 kat artış var. Artış gösteren ülkeler aslında önlemlerini iyi almış ülkeler" dedi.
Aşı ile ilgili olarak da Prof. Dr. Ceyhan sözlerini şöyle sürdürdü; "Aşı miktarı da düşük kaldı. En yüksek aşılama olan ülkelerde bile oran yüzde 10'larda. Bu da bize aşıdan düşündüğümüz gibi fayda olamayacağını gösteriyor. Bu işin bizim beklediğimizden daha yavaş olacağını bazı tedbirleri artırmak gerektiğini düşündürtüyor. Dünyadaki genel durum Türkiye'yi de etkiliyor. Türkiye'de aşının miktarına baktığımızda, toplam 100 milyon doz gelir mi bana sorarsanız aşı gelebilir ama aşı kararsızlığı karşımıza ciddi bir problem olarak çıktı. Kovid 19 aşılarında gelecek aşının onda birini kullanabilirsek çok büyük başarı olur. Kapasitemiz var o yüzden gelecek 100 milyon doz aşının 10 milyonunu yaparsak öpüp başımıza koymalıyız" dedi.
Etkinlik düşmemeli
Aşıların mutasyon karşısındaki etkinliği hakkında da konuşan Prof. Dr. Ceyhan, "Yüzde 70 etkili bir aşıyla çalışırsanız toplumun yüzde 60'ını aşılamak gerekiyor ama aşının etkinliği yüzde 50'ye düştüğünde toplumun yüzde 85'ini aşılamak gerekiyor" dedi. İki doz aşı yerine tek doz aşıyla daha fazla kişinin aşılanması yönündeki soruya Prof. Dr. Ceyhan, "Şu anda iki dozun tek dozdan daha iyi olacağını söyleyecek durumda değiliz ama mantıken öyle geliyor" yanıtını verdi. Mevcut aşıların hangisinin daha etkili olduğuna dair bir soruya da Ceyhan şu yanıtı verdi; "Mevcut aşıların diğerinden iyi olup olmadığını çalışmalar gösteriyor. mRNA aşılarının daha etkili olduğunu görüyoruz. İnaktif aşının koruyuculuğu yüzde 50 kadar diğerlerinin yüzde 90. En etkin aşının mRNA aşısı gibi görünüyor."
'İki katı süre gerekir'
Prof. Dr. Ceyhan, Türkiye için kötü ve iyi senaryolar hakkında da şunları söyledi; "Vaka sayısının 7 bin olduğunu görüyoruz aşılama da bu düzeyde ise 6-7 ay gibi bir sürede hallederiz. Ama kötü senaryoda aşının etkinliği düşükse vaka sayısı da 14 bin gibiyse pandemiden kurtulmak için bunun iki katı süre gerekir. Salgın hala devam ediyor ve devam edecek. Dikkatli olmaya ve tedbirlere daha sıkı uymaya devam edeceğiz. Tek başına bir tedbir yeterli değil bütün tedbirleri birlikte uygulamak gerekiyor."
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