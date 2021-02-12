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Bakanlıktan gıdada indirim, hediye ve şifrelere inceleme

Ticaret Bakanlığı, gıda firmalarının indirim, hediye ve şifreli çekiliş kampanyalarını mercek altına aldı.
 12 Şubat 2021 22:17
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Bakanlıktan gıdada indirim, hediye ve şifrelere inceleme

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Bakanlığın perakende sektörüne yönelik yazdığı yazıda, ağırlıklı olarak gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından, ürün satışlarının artırılması için indirimli veya hediye ürün verilmesi, şifre gönderilerek çekilişe katılım sağlanması gibi yöntemler içeren promosyon kampanyaları düzenlendiği hatırlatıldı.

Bakanlık yazısında, "Promosyon kampanyalarına ilişkin bakanlığımıza ulaşan başvuruların önemli bir kısmının, tüketicilere vaat edilen promosyon ürünlerinin anlaşmalı noktalardan teslim edilmemesi, düzenlenen çekilişlere ilişkin şifrelerin ulaşmaması ile sorun yaşayan tüketicilerin mağaza görevlilerinden eksik ya da yanlış bilgi alması veya kampanya düzenleyicisi firmalarla irtibat kuramaması olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Cezası var

Gıda sektörüne ve perakendecilere gönderilen yazıda, promosyon kampanyalarına ilişkin tüketici başvurularının, Reklam Kurulu tarafından incelendiği tüketicilerin aldatıldığı ve yanıltıldığının tespiti halinde, idari ceza verildiği ifade edildi.
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