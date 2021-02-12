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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!

İstanbul'la ilgili kar uyarıları peş peşe gelmeye devam ederken İstanbul'da beklenen kar yağışı Avcılar, Beylikdüzü ve yüksek kesimlerde başladı, yağış Seyrantepe'de de görüldü
 12 Şubat 2021 08:35
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İstanbul'da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ile ilgili Haber Global meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli önemli açıklamalarda bulundu. Sürmeli, pazar günü araçlarla çıkılamayacak kadar kar yağacağını ifade etti.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; hava sıcaklığının hissedilir derecede azalması, hafta sonundan itibaren yağışların kar şeklinde olması bekleniyor." ifadesine yer verildi.

Hava durumu raporuna göre, halen mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü Trakya'dan başlayarak azalacağı tahmin ediliyor. Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda bölge genelinde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve Cumartesi gününden itibaren 4 ila 6 derece altına ineceği tahmin ediliyor.

Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara genelinde (Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor.

Pazartesi günü bölge genelinde soğuk havanın etkisini artırması ve kar yağışlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Salı ve Çarşamba günleri ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kar yağışının aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji 3 büyük il için beklenen hava durumunu ise şöyle açıkladı: Havanın Cuma günü ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu, Cumartesi ise çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olması bekleniyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 19 derece iken Pazartesi 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Memurlar.Net
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