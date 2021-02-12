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FETÖ'den firari eski emniyet müdürü ile akademisyen yakalandı

Ankara'da FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Abdullah E. ile firari akademisyen Gözde Ö, örgüte ait hücre evinde yakalandı.
 12 Şubat 2021 08:39
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Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) ait 2 gaybubet evine düzenlenen operasyonda, firari 1. sınıf emniyet müdürü Abdullah E. ve akademisyen Gözde Ö. gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen 1. sınıf emniyet müdürü Abdullah E'nin Etimesgut ilçesinde örgüte ait gaybubet evinde saklandığını belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari emniyet müdürünü saklandığı hücre evinde yakaladı.

FETÖ tarafından "sadakati ve bağlılığı en üst seviyede" olarak kodlanan ve şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı belirlenen zanlının, yeni bir mesajlaşma programı geliştirerek, örgütteki sorumlularıyla bu şekilde irtibat kurduğu belirlendi.

- Yüksek güvenlikli örgüt evi

Firari FETÖ mensubunun, yüksek güvenlikli ve kameralarla donatılmış olması nedeniyle gaybubet evinde kaldığı tespit edildi.

Deşifre olmamak için ailesi de dahil kimseyi kaldığı eve getirmediği öğrenilen zanlının, eve farklı saatlerde girip çıktığı, tanınmamak için kıyafet değiştirdiği, aylık erzak alışverişi yaparak mecbur kalmadığı sürece dışarı çıkmadığı öğrenildi.

- Firari akademisyen lüks rezidansta yakalandı

Organize Suçlar ekiplerince örgütün başka bir gaybubet evine düzenlenen ikinci operasyonda ise Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma" suçundan aranma kaydı bulunan, ByLock kullanıcısı eski akademisyen Gözde Ö. gözaltına alındı.

Zanlının Çankaya ilçesinde yakalandığı örgüte ait hücre evinin yüksek güvenlikli olduğu ve çevresinin kameralarla izlendiği belirtildi.

FETÖ üyesi firari akademisyenin de saklandığı evde örgütten aldığı talimat doğrultusunda Abdullah Ö. ile aynı yöntemleri kullandığı tespit edildi.

Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürüyor.

Anadolu Ajansı
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