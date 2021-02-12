ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 23 kişiye gözaltı
|12 Şubat 2021 08:41
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 23 kişiden 14'ü yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün gizli yazışma programı ByLock kullandıkları tespit edilen ve örgüt yapılanmasında yer aldıklarına dair haklarında beyan bulunan farklı meslek gruplarına üye 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, KHK ile ihraç edilmiş 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ömer K. ile Komiser Yardımcısı Emrah K'nin de aralarında bulunduğu 14 kişi yakalandı.
Zanlılardan 4'ünün ise yurt dışında oldukları tespit edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 5 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
Aralarında KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 2 emniyet müdürü, komiser yardımcısı, öğretmen, sağlık çalışanı, halen kamuda görev yapan bir doktor ve Kur'an kursu öğreticisi, özel sektörde çalışan avukat ve doktorun da bulunduğu 23 şüphelinin örgütün değişik kademelerinde hiyerarşik yapılanmada yer aldıklarına dair beyanlar bulunduğu belirtildi.
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