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Cep telefonlarının fiyatını düşürecek hamle geliyor

Cepte yerli üretim hamlesi giriş seviyesi modellerin fiyatını düşürecek. 2.500-3.000 TL bandında yer alan bu ceplerin fiyatının 1.000-1.750 TL bandına inmesi bekleniyor
 12 Şubat 2021 08:49
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Cep telefonlarının fiyatını düşürecek hamle geliyor

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Türkiye cep telefonunda tarihindeki en büyük üretim hamlesine hazırlanıyor. Xiaomi, Oppo, Tecno Mobile Türkiye'de üretim planlarını açıklarken, Samsung, Huawei, Honor, Vivo, TCL de üretim planları yapıyor. Bu markaların bir kısmı kendi üretim tesislerini kurarken, bir kısmı da var olan tesislerde üretim yaptıracak. Bu yatırımlar ülke ekonomisine milyon dolarlık katkı sağlarken, binlerce kişinin de istihdam edilmesini sağlayacak. Ayrıca yerli üretim sonrasında giriş seviyesi modellerin fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Fiyatlarda yüzde 30-yüzde 50 arasında düşüş öngörülüyor. Oppo bu ay, Tecno Mobile ve Xiaomi de gelecek ay üretime başlıyor.

Bin TL fark olabilir

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, sektörün geçen yılı 10 milyon 500 bin adetlik satışla kapattığını belirterek, yerli üretim hamlesiyle beraber 2021 yılında 12 milyon adetlik satış ve sektörde yüzde 5'lik büyüme beklediklerini söyledi.

Turnacı, dünya devi teknoloji şirketlerinin Türkiye'de üretime başlamasının giriş seviyesi telefonların fiyatlarını düşüreceğini kaydederek, "Bu giriş seviyesi ürünlere tüketicilerin daha kolay ve uygun fiyata erişmesini sağlayacak. Vatandaşın alt ve orta segmentte ürün seçenekleri çoğalacak, rekabet ortamında bu durum fiyatlara da yansıyacak. Şu anda alt segmentte 2.500-3.000 TL bandı ürünler yoğunlukta. Yerli üretim sonrasında fiyat düşecek. 1.000-1.750 TL bandı ürünlerin yoğunluğu oluşacak" dedi.

Turnacı'nın verdiği bilgiye göre, Türkiye'de şu anda 200 doların altında ithal edilen cihazlarda gözetim belgesi isteniyor. Bu durum piyasada bu cihazların da 200 dolarlık vergi dilimine girmesine neden oluyor. Yerli üretimde gözetim belgesi istenmediği ve gümrük vergisinden muafiyet geldiği için vergi maliyetleri düşecek ve cep telefonları çok daha uygun fiyata satılacak. Turnacı, "200 doların altındaki ceplerde yerli indirimi ağustos ayına kadar uzatıldı. Buradaki belirsizlik ortadan kaldırılıp uzun vadeli düzenleme açıklanırsa yatırımcıların iştahı daha fazla artar" değerlendirmesini yaptı.

Cep telefonu üretiminde de uluslararası firmaların önce iç pazardaki ihtiyacı karşılayacağını, sonrasında bölgemizdeki diğer ülkelere ihracat yapacaklarını aktaran Turnacı, "Ülkemizdeki yerlilik oranı üreticilerin de cep telefonu alanında küresel tedarik zincirine entegrasyonu için bir fırsat olacak. Ayrıca Türkiye'deki yerli üretimle beraber bu üretim tesislerinde çalışacak vatandaşlar, ülkemizin yetişmiş insan kaynağının oluşmasını da sağlayarak ülkeye uzun vadede pozitif bir etki yaratacak" diye konuştu.

Hangi marka, ne kadar yatırım yapacak?

Oppo: Oppo, yaklaşık 50 milyon dolar tutarında bir yatırım yapacak. Bu ay içerisinde üretime başlıyor.

Xiaomi: Xiaomi, 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'de üretime başlayacağını açıkladı. Avcılar'da açacağı fabrika ile dünyada üretime geçtiği dördüncü ülke Türkiye olacak.

Tecno Mobile: Türkiye'ye 25 milyon dolarlık yatırım yapacak. İstanbul Pendik'te yer alacak fabrikasında mart ayında üretime başlayacak.
Samsung, Vivo, TCL, Honor ise üretim planlarını henüz açıklamadı.

Cari açığı önleyecek

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, TÜİK'in verilerine göre 2015-2019 yılları arasında 12 milyar 840 milyon dolara 61.2 milyon cep telefonu ithal edildiğini aktararak, şunları söyledi: "Geçen yıl 1 milyar 847 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Bu rakamlar azımsanacak değerde değil. Yerli ekonominin gelişim gösterebilmesi adına bu meblağın Türkiye'de kalması ve ülke içerisinde üretimin sağlanması son derece önemli. Cepte üretim hamlesi istihdamı da artıracak. Katma değeri yüksek bu sektörde üretimin başlaması kalifiye eleman ihtiyacını da artıracak. Yerli üretim telefon fiyatlarında düşüşü de getirecektir. Vatandaşların cebine de olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Bu durum cari açığın kapanmasını da sağlayacaktır."
Memurlar.Net
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