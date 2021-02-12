Kansere Türk iğnesi geliştirildi
|12 Şubat 2021 09:00
|+Aa- Yazdır
Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre: Mayo Clinic'in Klinik Vasküler ve Girişimsel Radyoloji Anabilim Dalı Uzmanı olan, Minimal İnvazif Terapötik Laboratuvarı'nın direktörü ve kurucusu Prof. Dr. Rahmi Öklü liderliğindeki ekip, kanserli dokuyu yok eden yeni bir iyonik sıvı (sıvı tuz) formülasyonu geliştirdi.
Büyük yankı uyandıran çalışmasını Hürriyet'e anlatan Prof. Dr. Rahmi Öklü, kanser tedavisinde en büyük sorunun ilacı tümöre ulaştırmak olduğunu hatırlattı. Öklü, geleneksel yöntemlerde, tümöre ulaşmasını ve içinde kalmasını sağlamak için yüksek doz ilaç verildiğini ancak bunların genellikle hızla akıp gittiğini ve hastada yan etkilere neden olduğunu belirtti.
TEKRARLAMA RİSKİ AZ
İlacın tümöre nüfuz edemez ve orada kalamazsa işini yapamayacağını vurgulayan Prof. Dr. Öklü, kendi yaklaşımlarının sadece tümörü öldürmekle kalmayıp, aynı zamanda ilacı yayan ve 28 güne kadar orada tutan bir sıvı kullandığını söyledi. Türk profesör, bu yaklaşımın kanserin tekrarlama ihtimalini de azaltabileceğini belirtti.
Prof. Dr. Öklü yöntemini şöyle anlattı: "Bunu ultrason altında enjekte edebilirsiniz. Süslü, pahalı ekipman, kurulum, malzeme yok. Sadece ultrason ve iğneye ihtiyaç var. Bir diğer etkisi, bağışıklık sisteminin önemli hücresi olan yüksek seviyedeki T hücrelerinin tedavi alanlarına gelmesi. Bu önemli. Bu aynı zamanda immünoterapi yapmak için mükemmel bir zaman sağlıyor. Günümüzde immünoterapinin katı tümörler için olan yetersiz etkinliğini bu yöntemle arttırabileceğiz."
KARACİĞER İÇİN UMUT
Geliştirdikleri yöntemin özellikle nakil bekleyen karaciğer kanseri hastaları için de umut olduğunu belirten Prof. Dr. Rahmi Öklü, şöyle devam etti:
"Mevcut tedavi, kanser hücrelerini yok etmek ve hastaları bir nakil kriterleri dahilinde tutmak için tümörün ısıtılmasını veya soğutulmasını veya radyoaktif partiküllerin tümörün arterlerine infüze edilmesini içeren ablasyonu içerir. Bir mikrodalga ablasyonu yapabilir ve temelde tümörü yakabilirsiniz, ancak tümör kalbe veya diğer önemli yapılara yakınsa bu genellikle bir seçenek değildir. Ve bazen radyoaktif infüzyon için tümörün kan kaynağını bulmak zordur. Bizim yöntemimiz bu hastalar için bir umut olabilir."
Çalışma tıp dergisi 'Science Translational Medicine' dergisinin kapağından duyuruldu.
HARVARD'IN SİTESİNDE DE YER ALDI
Harvard Üniversitesi Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin (SEAS) internet sitesi, söz konusu bilimsel buluşu kanserle mücadelede önemli gelişme olarak duyurdu. Sitede yer alan haberde, "Bu buluş, karaciğer nakli için bekleyen hastalar için yeni bir umut anlamına geliyor. Uzun zamandır kanser ilaçlarının tümöre erişmesini engelleyen sorun çözülmüş olabilir" ifadesi kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|ABD Başkanı eski Donald Trump, oylama sonucu aklandı
13 Şubat 2021 23:56
|Serbest bırakılan 15 Türk gemici Büyükelçiliğe ulaştı
13 Şubat 2021 19:17
|Kovid-19 aşısı ilk kez çocuklar ve gençlerde denenecek
13 Şubat 2021 18:26
|DSÖ: Afrika'da koronadan ölümler yüzde 40 arttı
12 Şubat 2021 21:30
|TRT World Ekibi, İran Başkonsolosluğu çalışanları tarafından saldırıya uğradı
12 Şubat 2021 13:37
|'Aşı pasaportu' tartışması AB ülkelerini ikiye böldü
11 Şubat 2021 20:10
|54 senatörden PKK ve FETÖ'ye destek
11 Şubat 2021 07:05
|Twitter: Tekrar başkan seçilse bile Trump'ın hesabı açılmayacak
11 Şubat 2021 01:43
|Almanya otonom araçlara izin vermeye hazırlanıyor
10 Şubat 2021 23:52
|AB Komisyonu Başkanı: Aşılara onay vermede geç kaldık
10 Şubat 2021 22:58